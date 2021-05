Sara Ramirez nel cast di “And Just Like That” reboot di “Sex and the City”

La star di “Grey’s Anatomy” Sara Ramirez entra nel cast del reboot di “Sex and the City” ma passerà nella storia come il primo attore non binario nella serie.

Un nuovo personaggio nel reboot di “Sex and the City”

“And Just Like That” è la serie revival di “Sex and the City” di HBO Max, che ha appena scelto Sara Ramirez, attrice non binaria, come personaggio fisso della serie. La Ramirez interpreterà Che Diaz, uno strano podcaster non binario. Che gestisce un podcast di cui Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) è un’ospite abituale ed è descritta come scandalosamente divertente e sostenitrice dell’espressione di genere di qualsiasi tipo. Non solo Che Diaz è il primo personaggio non binario presente in “Sex and the City”, ma Ramirez è anche il primo attore apertamente non binario ad apparire nel popolare franchise.

Sara Ramirez bandiera dei diritti LGBTQ+

Sara Ramirez ha vinto un Tony Awards ed è stata candidata all’Emmy, per aver interpretato la dottoressa Callie Torres nell’amato dramma della ABC, “Grey’s Anatomy”. La star è anche nota per il ruolo vincitore di un Tony sul palco come Lady of the Lake nella produzione di Broadway “Monty Python’s Spamalot” e per il ruolo principale nella serie della CBS “Madam Secretary” come consulente politico Kat Sandoval.

La Callie Torres di Sara Ramirez è stata protagonista di una serie televisiva più a lungo di qualsiasi altro personaggio LGBTQ + nella storia. Oltre ad essere un artista molto celebrata, l’attrice è anche un attivista pluripremiata e una voce importante per l’uguaglianza tra le persone LGBTQ +. Michael Patrick King, produttore esecutivo di “And Just Like That”, ha parlato riguardo l’attrice che si è unita al cast e ha affermato: “Tutti a “And Just Like That” sono entusiasti che un’attrice di talento come Sara Ramírez sia entrata a far parte della famiglia di “Sex and the City” e ci sentiamo entusiasti e ispirati nel creare questo nuovo personaggio per lo spettacolo.”

Assenza illustre nella nuova serie

La Ramirez si unisce a Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis per la serie revival di 10 episodi che comincerà le riprese a New York questa estate. Kim Cattrall, che ha interpretato la famosa Samantha Jones nella serie originale di “Sex and the City”, non ci sarà. La serie originale, creata da Darren Star, era basata sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell e si è svolta dal 1998 al 2004. Due adattamenti cinematografici sono stati distribuiti nelle sale rispettivamente nel 2008 e nel 2010.

Se Sara Ramirez sarà un personaggio regolare della serie, è lecito ritenere che il pubblico possa vederne molti altri. Tuttavia, non è chiaro se apparirà in tutti e 10 gli episodi o solo nella maggioranza. Poiché la produzione inizierà questa estate, “And Just Like That” dovrebbe terminare entro la fine del 2021 o all’inizio del 2022. Se i fan di “Sex and the City” non riescono a contenere la loro eccitazione per il revival, possono sempre rivedere tutte e sei le stagioni su HBO Max.

Francesca Reale

20/05/2021