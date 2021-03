Samuel L. Jackson e Dominique Fishback saranno i protagonisti della nuova serie Apple TV + di Ramin Bahrani.

“The Last Days of Ptolemy Grey”: la nuova serie Apple TV +

Sulla scia della lista delle nomination ai BAFTA Film Award di questa settimana arriva l’annuncio che il regista Ramin Bahrani si recherà agli Apple Studios per una serie limitata intitolata “The Last Days of Ptolemy Grey” con Dominique Fishback e Samuel L. Jackson.

La serie è basata sull’omonimo romanzo acclamato dalla critica di Walter Mosley. Sarà la seconda partnership tra Apple TV + e Samuel L. Jackson dopo “The Banker”.

Un novantunenne affetto da demenza, Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson) ha paura di far entrare qualcuno nella sua vita dopo la sparatoria del pronipote, fino a quando non incontra Robyn (Dominique Fishback), l’inquilina diciassettenne di suo nipote. Robyn è disposta a prendersi cura di Ptolemy, e i due iniziano un viaggio che porta Ptolemy a prendere un farmaco sperimentale che conferma che non vedrà i 92 anni ma vivrà i suoi giorni in chiarezza e comprensione.

La serie sarà scritta da Walter Mosley, con Bahrani che dirige e sarà produttore esecutivo della serie. Samuel L. Jackson fungerà da produttore esecutivo, secondo un comunicato stampa ufficiale di Apple Studios, oltre a interpretare il ruolo principale. David Levine ed Eli Selden saranno i produttori esecutivi di Anonymous Content, insieme a Diane Houslin e Mosley. LaTanya Richardson Jackson sarà un produttore esecutivo.

Samuel L. Jackson e Dominique Fishback: la coppia ce la farà?

Una star in ascesa, Dominique Fishback ha ricevuto una nomination ai BAFTA per il suo lavoro in “Judas and the Black Messiah”. La talentuosa giovane attrice ha anche ricoperto ruoli in “Project Power”, “Show Me a Hero”, “The Deuce” e altro ancora.

Samuel L. Jackson viene fuori dal suo ruolo attuale di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe.

Bahrani è noto per il suo lavoro per “La tigre bianca” di Netflix e per il remake del 2018 di “Fahrenheit 451”.

Al momento, non ci sono ancora notizie fissate su una data di uscita o conferme sul resto del cast.

Federica Contini

10/03/2021