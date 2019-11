Sam Rockwell è un attore statunitense vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino per la sua performance in "Confessioni di una mente pericolosa".

Sam Rockwell, l'attore dalla mente pericolosa

(Daly City, 5 novembre 1968)

Sam Rockwell, figlio degli attori Pete e Penny Hess, nasce il 5 novembre del 1968 a Daly City, città della California. I suoi genitori si separano e lui vive tra New York e San Francisco. Ha dieci anni quando viene scelto per interpretare uno sketch comico, mentre nel 1989, ancora al liceo, debutta in "Clownhouse" un horror indipendente, prodotto dalla casa di produzione di Coppola.

Dopo essere apparso in film indipendenti, telefilm e spot pubblicitari ed essere entrato nella Labyrinth Theatre Company di New York City, ottiene un piccolo ruolo in "Basquiat" (1996) di Julian Schnabel ed è coprotagonista insieme a John Turturro di "Box of Moonlight" (1996) di Tom DiCillo.

Una carriera tra cinema indipendente e successi hollywoodiani

Sam Rockwell costruisce la sua carriera film dopo film, prediligendo il cinema indipendente, senza tuttavia disdegnare le grandi produzioni hollywoodiane.

Nel 1997 è nel cast di "Lawn Dogs", grazie al quale, al Montreal World Film Festival e al Catalonian International Film Festival, riceve il riconoscimento come Miglior Attore, per poi lavorare nel nutrito cast di "Celebrity" (1998) diretto da Woody Allen.

La sua carriera continua in ruoli minori per pellicole di successo come: "Il miglio verde" (1999) scritto e diretto da Frank Darabont con Tom Hanks, e "Charlie's Angels" (2000) diretto da McG con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu; finché George Clooney non lo sceglie come protagonista per il suo debutto alla regia in "Confessioni di una mente pericolosa" (2002). La sua prova nei panni di Chuck Barris, conduttore e autore di spettacoli televisivi, nonché assassino della CIA sotto copertura, gli vale l'Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 2003.

Nel 2003 divide la scena con Nicolas Cage in "Il genio della truffa", mentre nel 2005 si trova sul set insieme a Martin Freeman della commedia fantascientifica "Guida galattica per autostoppisti" di Garth Jennings.

Lavora poi nel 2007 nell'intenso "L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford" di Andrew Dominik con Brad Pitt e in "Frost/Nixon - Il duello" (2008) di Ron Howard, sul cui set incontra l'attrice Leslie Bibb con cui inizia una relazione.

Nel 2010 entra nel Marvel Cinematic Universe con "Iron Man 2" diretto da Jon Favreau che lo recluterà nuovamente nel 2011 in "Cowboys & Aliens" con Harrison Ford e Daniel Craig.

Tanto lavoro e l'ambita statuetta

Martin McDonagh lo dirige in "7 psicopatici" (2012) dove recita con Colin Farrell e in "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", grazie al quale nei panni dell'agente Jason Dixon riceve l'Oscar come Miglior Attore non Protagonista, il Golden Globe, il Critics' Choice Award, il SAG Award, il Premio BAFTA e il Satellite Award.

Successivamente si trasforma nel presidente George W. Bush in "Vice - L'uomo nell'ombra" (2018) scritto e diretto da Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams e Steve Carell. Inoltre divide il set con Scarlett Johansson in "Jojo Rabbit" (2019) scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi ed è diretto dal grande Clint Eastwood in "Richard Jewell".

Stefano Mazzola