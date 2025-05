Ryan Murphy porta “Le schegge” sul piccolo schermo con Kaia Gerber protagonista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo progetto televisivo sta per prendere forma grazie a Ryan Murphy, noto per il suo lavoro innovativo nel panorama delle serie TV. La nuova serie, basata sul romanzo “Le schegge” di Bret Easton Ellis, sarà ambientata nel 1981 e avrà come protagonista Kaia Gerber, figlia della celebre modella Cindy Crawford. Questo adattamento promette di esplorare tematiche complesse e intriganti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

La produzione e il team creativo

Il progetto sarà sviluppato per FX, una rete nota per la sua programmazione audace e di qualità. Max Winkler, regista con una solida esperienza nel settore, dirigerà la serie. Winkler ha già collaborato con Murphy in passato, portando a termine progetti come “Monster” e “American Love Story“. La sinergia tra i due creatori potrebbe portare a un prodotto finale di grande impatto visivo e narrativo.

Kaia Gerber, che ha già dimostrato le sue capacità recitative in serie come “American Horror Story” e “American Horror Stories“, si prepara a cimentarsi in un ruolo da protagonista. La giovane attrice ha anche partecipato a produzioni come “Hacks” e “Overcompensating” su Amazon, oltre a recitare nel film “Saturday Night” di Jason Reitman e nella commedia “Outcome” di Jonah Hill. La sua esperienza nel mondo della moda e dello spettacolo la rende una scelta interessante per il ruolo, dato il contesto del romanzo.

La trama di “Le schegge”

“Le schegge” racconta una storia avvincente ambientata nell’autunno del 1981, seguendo un gruppo di studenti diciassettenni dell’esclusivo liceo Buckley School in California. L’arrivo di Robert Mallory, un ragazzo affascinante ma inquietante, sconvolge l’equilibrio del gruppo. Mallory sembra nascondere segreti inquietanti, e la sua presenza potrebbe essere legata a un serial killer che sta seminando il terrore a Los Angeles. La narrazione si sviluppa in un contesto di tensione e mistero, esplorando le dinamiche sociali e le paure giovanili in un periodo storico particolare.

Il romanzo di Ellis aveva già attirato l’attenzione per un possibile adattamento televisivo in passato, con un progetto che avrebbe dovuto essere realizzato per HBO. In quel caso, il noto scrittore era previsto come autore, e tra i registi considerati c’era anche l’italiano Luca Guadagnino. Tuttavia, quel progetto non è mai andato oltre le fasi iniziali di sviluppo.

Aspettative e futuro del progetto

Attualmente, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardanti il cast o la sceneggiatura della serie. La curiosità intorno a “Le schegge” è palpabile, e molti si chiedono quali attori si uniranno a Kaia Gerber in questo progetto. La combinazione di un romanzo di successo, un team creativo di alto livello e una protagonista di talento potrebbe portare a un adattamento che cattura l’essenza della storia originale, pur portando nuove sfide e interpretazioni.

Con l’attenzione rivolta verso il mondo della televisione e le sue capacità di raccontare storie complesse, “Le schegge” si preannuncia come un progetto da seguire con interesse. La fusione tra il talento di Ryan Murphy e la narrativa di Bret Easton Ellis potrebbe dare vita a una serie che non solo intrattiene, ma invita anche a riflessioni più profonde sulle relazioni umane e le ombre del passato.

