Rocío Muñoz-Cobo: La duchessa de Carril y de la Vera e il suo percorso artistico

Rocío Muñoz-Cobo, nota per il suo ruolo nella serie “La Promessa“, sta conquistando il pubblico con la sua interpretazione della Duchessa de Carril y de la Vera. La madre della giovane Vera, interpretata da Angela Echaniz, è disposta a tutto pur di riportare a casa la figlia, ora diventata una domestica. L’attrice spagnola, già conosciuta per le sue performance in “Il Segreto” e “Élite“, ha recentemente condiviso con noi dettagli sul suo percorso artistico e sulla sua vita personale.

La scoperta della passione per la recitazione

Rocío Muñoz-Cobo ha rivelato di aver scoperto la sua vocazione per la recitazione in età relativamente avanzata. Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza e aver lavorato brevemente come avvocata, ha compreso che la sua vera passione risiedeva nel mondo della recitazione. A 26 anni, ha preso la decisione di dedicarsi completamente a questa arte, senza mai tornare indietro. Sebbene a volte si rammarichi di non aver intrapreso prima questo cammino, è convinta che ogni esperienza l’abbia portata a diventare l’attrice che è oggi.

La sua scelta di abbandonare una carriera legata al diritto per seguire il cuore è un esempio di come la determinazione e la passione possano guidare verso una vita più autentica. Rocío ha affermato di non aver mai avuto dubbi sulla sua decisione e di aver trovato in essa una fonte di grande soddisfazione.

Interessi e formazione continua

Oltre alla recitazione, Rocío Muñoz-Cobo ha una vasta gamma di interessi. Ha approfondito lo studio dell’astrologia, un campo che l’affascina da sempre. La sua curiosità non si limita solo alla recitazione, ma si estende anche a viaggi, natura e interazioni con colleghi attori. La formazione continua è un aspetto fondamentale della sua vita, poiché crede che ogni nuova esperienza possa arricchire il suo bagaglio artistico.

Questa dedizione alla crescita personale e professionale dimostra quanto sia importante per lei rimanere aperta a nuove idee e opportunità. La sua voglia di apprendere e migliorarsi è evidente e rappresenta un esempio per molti giovani attori che desiderano intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Ruoli indimenticabili e sogni futuri

Tra i ruoli teatrali che ha interpretato, Rocío ha un legame speciale con Lady Macbeth. Ha recitato in questa parte per tre stagioni in un teatro di Madrid, un’esperienza che le ha permesso di esplorare a fondo il personaggio e di comprenderne la complessità. La sua passione per il teatro è palpabile, e il ricordo di quel periodo rimane vivo nella sua memoria.

Quando si parla di sogni, Rocío non esita a rivelare che ne ha uno legato alla sua carriera, anche se preferisce non svelarlo per ora. La sua ambizione è chiara, e il desiderio di realizzare questo sogno la motiva nel suo lavoro quotidiano.

Collaborazioni e affetti nel mondo del cinema

Rocío ha espresso il desiderio di lavorare con registi emergenti del panorama spagnolo, come Arantxa Echevarría e Pilar Palomero. Tuttavia, il suo sogno più grande è tornare a collaborare con Rodrigo Sorogoyen e Ramón Salazar, registi con cui ha già avuto esperienze significative. La sua carriera è stata arricchita da incontri con attori di grande talento, e l’idea di lavorare con nomi come Javier Bardem e Eduard Fernández la entusiasma.

Il suo amore per il cinema e il teatro è evidente, e la passione per il lavoro di squadra e la creazione artistica emerge chiaramente nelle sue parole.

Un legame speciale con l’Italia

Rocío Muñoz-Cobo ha un forte legame con l’Italia, che considera uno dei suoi luoghi del cuore. Ha visitato il Paese in diverse occasioni e non si stanca mai di esplorarlo. La sua ammirazione per la cultura italiana, dalla lingua alla cucina, è palpabile. Ha espresso il desiderio di trascorrere il suo compleanno in Italia, un segno del suo affetto per questa nazione.

La sua connessione con il Mediterraneo si riflette anche nel suo stile di vita e nelle sue preferenze culinarie, evidenziando un apprezzamento per la bellezza e la ricchezza delle tradizioni italiane.

Vita privata e sfide professionali

Rocío vive una vita familiare felice con il suo compagno e il loro figlio di 15 anni. La sua famiglia rappresenta una fonte di gioia e gratitudine, e la stabilità personale è fondamentale per il suo benessere. Tuttavia, ha anche parlato delle sfide che gli attori affrontano in Spagna, dove il tasso di disoccupazione nel settore è elevato. La determinazione e la pazienza sono essenziali per superare le difficoltà e continuare a perseguire la propria passione.

Passioni culinarie e progetti futuri

La dieta mediterranea è una delle preferite di Rocío, che ama piatti semplici ma gustosi come pesce alla griglia e pasta fatta in casa. La sua passione per il cibo sano e delizioso riflette il suo approccio alla vita, incentrato sul benessere e sulla qualità.

Infine, Rocío ha accennato a un progetto futuro molto interessante, senza rivelare ulteriori dettagli. Ha promesso che sarà visibile anche in Italia, lasciando i fan in attesa di ulteriori notizie. La sua carriera continua a evolversi, e il pubblico è curioso di scoprire quali sorprese riserverà il futuro.

