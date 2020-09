Robert Pattinson positivo al coronavirus e “Batman” si ferma

Poche ore fa è stata comunicata la notizia della sospensione delle riprese di “The Batman”, che erano tornate in produzione da poco, a causa della dichiarata positività di Robert Pattinson al COVID-19.

Robert Pattinson e il brusco stop per “The Batman”

Ieri pomeriggio un insider aveva comunicato al tabloid inglese Daily Mail quanto segue “Ci hanno avvertito che un membro della crew è risultato positivo al Covid-19. Ne parlavano tutti sul set. Non sappiamo di chi si tratta, ma ha mandato il calendario nel caos”.

La Warner Bros giovedì ha confermato l’interruzione delle riprese come da comunicato “Un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al Covid-19, ed è attualmente in isolamento come prevedono gli appositi protocolli di sicurezza. Le riprese sono state temporaneamente interrotte” e Vanity Fair, per primo, ha riportato che quel membro era proprio Pattinson.

Nessuna conferma dallo staff

Già a marzo, a causa della pandemia, “The Batman” aveva dovuto chiudere i battenti., La pellicola sull’uomo pipistrello ha ancora tre mesi di materiale da girare, ed ancora ci si augura di poter terminare le riprese entro fine anno, in quanto il lancio al momento è stato posticipato ad ottobre 2021.

Nel cast Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista e Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon, insieme, tra gli altri, a John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

I portavoce dell’attore e la produzione non hanno, al momento, ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma il magazine sopracitato parla di fonti “posizionate ai piani alti”, e visto anche ciò che era stato affermato in precedenza dal già citato insider, è facile che non si tratti di semplici speculazioni.

Attenderemo ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Chiaretta Migliani Cavina

04/09/2020