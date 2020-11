Robert Downey Jr. e il guanto dell’infinito con i Metallica per beneficenza

Robert Downey Jr. ha indossato di nuovo il “Guanto dell’Infinito” in un video di beneficenza pubblicato sul suo account Twitter, Lo strumento Avengers è utilizzato dalla star per mostrare il suo sostegno a Helping Hands 2020.

Robert Downey Jr. supereroe anche fuori dal set

La fondazione All Within My Hands è lo sforzo dei Metallica per sostenere l’istruzione, combattere la fame e fornire servizi locali alle persone bisognose. È una causa meravigliosa e Robert Downey Jr. sta cercando di sostenere il concerto del 14 novembre. Con tutti ancora dentro casa a causa della pandemia di coronavirus, l’intrattenimento è difficile.

Per 10 dollari extra, i fan possono ottenere un MP3 dell’intero spettacolo per uso personale dopo che tutto è finito. Ci sono opportunità per fare ancora più bene. Lo stesso Iron Man probabilmente farà molto per indirizzare il traffico verso lo stream. Quindi, se stai cercando qualcosa da fare sabato sera e aiutare le persone bisognose, eccoti.

Un paio di settimane fa, Downey ha dato il via alla AGBO Superhero League dove il gruppo sta raccogliendo 250.000 dollari per enti di beneficenza nella memoria di Chadwick Boseman dopo la sua tragica scomparsa quest’anno.

🚨 ATTENTION MUSIC LOVERS! 🚨 @Metallica is hosting an awesome event on Saturday: a worldwide live-streamed concert from their studio in CA. This is a rare acoustic set & it’s all for charity! #HelpingHands2020 benefits the band’s @AWMHFoundation. Get tix: https://t.co/Wi0LDD599g pic.twitter.com/o0vhjfHJVv — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) November 12, 2020

La star ha scritto su Twitter: “E siamo tornati … lasciamo che il discorso spazzatura abbia inizio. La #AGBOSuperheroLeague ha riunito alcuni dei miei più cari amici e compagni avversari di supereroi per una grande causa … Quest’anno, grazie a #FanDuel la posta in gioco è più alta che mai! C’è un milione di dollari in premi e @fp_coalition è il mio ente di beneficenza preferito “, ha continuato. “Ma la cosa più importante è che questa stagione è dedicata a #ChadwickBoseman e altri $ 250.000 saranno donati per tutto il tempo agli enti di beneficenza in sua memoria”.

Metallica descrive l’evento:

“Il concerto e l’asta Helping Hands dei Metallica saranno trasmessi in streaming LIVE dalla sede centrale sabato 14 novembre per il loro primo evento pay-per-view al mondo! Questo speciale spettacolo acustico inizia alle 2:00 pm Pacific Time e andrà a beneficio della fondazione della band, All Within My Hands. Non preoccuparti se non puoi vederlo dal vivo, il tuo biglietto ti consentirà di guardare lo spettacolo tutte le volte che vuoi entro un periodo di 48 ore una volta che inizi lo streaming”.

“Ci sono quattro pacchetti di biglietti tra cui scegliere a partire da $ 14,99 per lo streaming, fino al VIP Virtual Fan Ticket che ti mette” nella stanza “con i Metallica! La band ospita anche un’asta che è in corso fino a venerdì 20 novembre con alcuni incredibili oggetti d’asta ed esperienze da offrire. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti e pre-registrati qui! E non dimenticare di iscriverti per rimanere in contatto con All Within My Hands e sapere come i tuoi contributi aiutano gli altri in tutto il mondo “.

13/11/2020