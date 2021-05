Robert De Niro reciterà nella commedia della Lionsgate “About My Father”

Robert De Niro si è unito al cast di “About My Father”, un film in uscita basato sulla vita del comico Sebastian Maniscalco. Deadline per primo ha riportato la notizia.

Robert De Niro sarà Salvo Maniscalco in “About My Father”

“About My Father” è il film che racconta vagamente la storia del comico italo americano Sebastian Maniscalco e Robert De Niro interpreterà il padre, Salvo. I due sii riuniranno dopo essere apparsi per la prima volta insieme nel dramma mafioso di Martin Scorsese “The Irishman”.

In “About My Father”, Sebastian dichiara al padre, un immigrato italiano della vecchia scuola, dei suoi piani e della proposta di matrimonio alla sua ragazza americana. Spinge così Salvo Maniscalco a trascorrere un fine settimana con i genitori della ragazza.

Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha affermato che la produzione del film inizierà verso la fine del 2021. Lo stesso Kahane si è lasciato andare riguardo il coinvolgimento di Robert De Niro nel film affermando: “Il modo in cui Sebastian parla di suo padre, Salvo, ci suona come il tipo di ragazzo che pensa che Robert De Niro dovrebbe interpretarlo in un film. Quindi abbiamo pensato, perché no? In realtà, Robert De Niro è incredibilmente selettivo riguardo ai progetti che sceglie, quindi siamo entusiasti che abbia risposto a questa sceneggiatura esilarante e sincera. Saranno una coppia fantastica, lui Sebastian “.

“About My Father” sarà diretto Laura Terruso (figlia di genitori immigrati italiani), con la sceneggiatura di Maniscalco e Austen Earl. Depth of Field, la società dietro “The Farewell” di Lulu Wang e il remake di “Pinocchio” della Disney con Tom Hanks, sta producendo il film. I dirigenti della Depth of Field Chris Weitz, Paul Weitz e Andrew Miano serviranno come produttori, con Judi Marmel come produttore esecutivo. James Myers e Chelsea Kujawa stanno supervisionando la produzione per lo studio.

Gli impegni del duo Maniscalco-De Niro

Il profilo di Sebastian Maniscalco è cresciuto grazie a numerosi standup popolari, tra cui “Sebastian Live”, “What’s Wrong With People?” “Aren’t You Embarrassed?” e “Stay Hungry”. Oltre a “The Irishman”, ha recitato in “Green Book” e sarà in film di prossima uscita, ancora senza titolo, di Ray Romano.

Il film più recente di De Niro è stato “The War With Grandpa” con un grande successo al botteghino nell’era pandemica, generando 40 milioni di dollari di vendite globali di biglietti. Tra i suoi prossimi progetti ci sono “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, “Armageddon Time” di James Gray e nel prossimo film di David O. Russell.

Francesca Reale

13/05/2021