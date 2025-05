Ritorno a Las Sabinas: la nuova soap di Rai 1 con Celia Freijeiro nel ruolo di Gracia Molina Montalbo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione di Rai 1 si arricchisce con l’arrivo di “Ritorno a Las Sabinas“, una soap opera spagnola che sostituisce “Il Paradiso delle Signore“, attualmente in pausa fino a settembre 2025. Al centro della narrazione troviamo la figura di Gracia Molina Montalbo, interpretata dall’attrice Celia Freijeiro. Scopriamo insieme la vita e la carriera di questa talentuosa artista.

La trama di ritorno a Las Sabinas

“Ritorno a Las Sabinas” ci trasporta nel mondo della famiglia Molina Montalbo, un contesto ricco di intrighi, segreti e relazioni complesse. Gracia Molina Montalbo, interpretata da Celia Freijeiro, è una donna che torna nella tenuta di famiglia dopo aver scoperto i tradimenti del marito. La sua vita prende una piega inaspettata quando riabbraccia il suo grande amore di gioventù, Miguel. La soap si propone di esplorare temi come l’amore, la fedeltà e le dinamiche familiari, offrendo al pubblico una narrazione avvincente e coinvolgente.

Chi è celia freijeiro

Celia Freijeiro, classe 1983 e originaria di Vigo, in Galizia, proviene da una famiglia di artisti, con un padre noto pittore. Dopo aver completato gli studi alla De Witt High School negli Stati Uniti, si trasferisce a Madrid per intraprendere la carriera di attrice. La sua carriera inizia nel teatro, dove ottiene riconoscimenti e premi per le sue performance. A soli 25 anni, nel 2007, fonda la sua casa di produzione cinematografica, Pocapena Producciones, e inizia a farsi notare nel panorama televisivo spagnolo.

Dal 2005, Celia ha recitato in diverse serie di successo come “El comisario” e “Hospital Central“, oltre a partecipare a film acclamati dalla critica come “Los aires dificiles” e “Todo es silencio“. La sua carriera continua a crescere, con apparizioni in produzioni recenti come “Un amore di mamma” e “Mari“, dimostrando il suo talento e la sua versatilità.

L’esperienza di celia nel mondo delle soap

Celia Freijeiro non è nuova al mondo delle soap opera. Tra il 2012 e il 2017, ha interpretato Adela Silva de Rivera nella soap “Sei Sorelle“, mentre tra il 2019 e il 2021 ha ricoperto il ruolo di Cristina in “Vita Perfetta“. La sua esperienza nel genere le ha permesso di affinare le sue abilità recitative e di conquistare il pubblico spagnolo. Con l’arrivo in “Ritorno a Las Sabinas“, Celia ha l’opportunità di esplorare nuovamente le complessità delle relazioni umane, portando sullo schermo una performance intensa e autentica.

Nel 2013, il suo talento è stato riconosciuto con una nomination ai Premi Goya come migliore attrice protagonista per il ruolo di Leda in “Todo es silencio“. Celia è anche attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita, viaggi e scatti dal set, mantenendo però un certo riserbo sulla sua vita privata.

Orari di programmazione e aspettative

“Ritorno a Las Sabinas” va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00, offrendo al pubblico un appuntamento quotidiano con le avventure della famiglia Molina Montalbo. Con una trama avvincente e un cast di talentuosi attori, la soap si preannuncia come un successo, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. La presenza di Celia Freijeiro come protagonista aggiunge un ulteriore elemento di interesse, promettendo emozioni e colpi di scena in ogni episodio.

