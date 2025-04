Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni delle puntate dal 6 al 9 maggio 2025 su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova soap opera di Rai 1, “Ritorno a Las Sabinas“, si prepara a conquistare il pubblico con le sue trame avvincenti. In onda dal 6 al 9 maggio 2025, la serie prende il posto de “Il Paradiso delle Signore“, attualmente in pausa in attesa della decima stagione. Scopriamo insieme cosa ci riservano gli episodi di questa settimana.

Martedì 6 maggio 2025: il ritorno a Las Sabinas

Le sorelle Gracia e Paloma Molina tornano a Las Sabinas dopo un lungo periodo di assenza, spaventate dalle gravi condizioni di salute del loro padre, Don Emilio, che necessita di cure urgenti. Questo ritorno non è solo un momento di preoccupazione familiare, ma anche l’occasione per Gracia di rivedere Miguel, il suo primo amore, mai dimenticato. Tuttavia, il suo cuore si spezza quando scopre che Miguel è fidanzato con Esther, la figlia della potente proprietaria terriera, Donna Paca Utrera. La situazione si complica ulteriormente, poiché Gracia deve affrontare il peso del suo matrimonio con Anton, rimasto a Madrid, e le sue incertezze riguardo alla sicurezza della sua famiglia.

Mercoledì 7 maggio 2025: sentimenti riaccesi e preoccupazioni

L’incontro tra Gracia e Miguel riporta alla luce ricordi e sentimenti che sembravano sopiti. Nonostante la gioia di rivedere l’amore della sua giovinezza, Gracia è tormentata dalla paura che il marito Anton possa compromettere la sicurezza della loro famiglia con i suoi affari poco chiari. Nel frattempo, Paca, pur avendo delle divergenze con Emilio, decide di fare un’offerta alle sorelle, che potrebbe cambiare le loro vite. Questo gesto, sebbene carico di buone intenzioni, nasconde delle insidie che potrebbero complicare ulteriormente la situazione.

Giovedì 8 maggio 2025: segreti e rivelazioni

Paloma, tornata a Las Sabinas, riprende i contatti con la sua vecchia amica Esther, creando un legame che potrebbe rivelarsi cruciale per la trama. Gracia e Miguel, nel frattempo, si ritrovano a svuotare il capanno di Emilio, un’attività che porta alla luce segreti del passato. Gracia si rende conto che non ha rivelato a Miguel tutta la verità sul suo matrimonio, creando una tensione palpabile tra i due. Mentre Lucas, un altro personaggio chiave, decide di tornare a Madrid, Paca si offre di aiutare Paloma con l’irrigazione dei campi, ma le sue intenzioni rimangono avvolte nel mistero.

Venerdì 9 maggio 2025: gelosie e nuovi progetti

La gelosia di Esther nei confronti della vicinanza tra Miguel e Gracia cresce, portandola a informare le sorelle sulle condizioni di salute di Emilio. Questo gesto, carico di malizia, potrebbe avere ripercussioni significative. Nel frattempo, Tano propone a Gracia un progetto legato al Municipio, un’opportunità che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per lei. Miguel, consapevole della tensione con Esther, cerca di rimediare impegnandosi nei preparativi per il matrimonio con la giovane, ma il suo cuore è ancora legato a Gracia.

“Ritorno a Las Sabinas” va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, promettendo colpi di scena e intrecci emozionanti per il pubblico.

