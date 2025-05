Riprese de Il Paradiso delle Signore 10: inizio fissato per il 26 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore stanno per iniziare, portando con sé una serie di novità che entusiasmano e preoccupano i fan. Questa soap opera, che ha conquistato il pubblico italiano, si prepara a tornare sul set con importanti cambiamenti e un cast rinnovato. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova fase della serie.

La data di inizio delle riprese

Vanessa Gravina, nota per il suo ruolo di Adelaide Di Sant’Erasmo, ha rivelato durante un’intervista a La Vita in Diretta che le riprese de Il Paradiso delle Signore 10 inizieranno ufficialmente il 26 maggio 2025. Questa data non è casuale: coincide con il compleanno di Pietro Genuardi, un attore molto amato, che avrebbe compiuto 63 anni. La produzione ha scelto di rendere omaggio a Genuardi, e sul set è prevista una cerimonia commemorativa in sua memoria, un momento di riflessione e rispetto che non sarà condiviso sui social.

Il ritorno sul set rappresenta un momento significativo per i fan, che hanno dovuto affrontare la chiusura della nona stagione il 5 maggio, un finale che ha registrato ascolti record con il 22,2% di share, corrispondente a quasi 2 milioni di spettatori. Questo successo dimostra l’affetto del pubblico nei confronti della serie e la sua capacità di attrarre un vasto pubblico.

Novità e cambiamenti nel cast

Con l’arrivo della decima stagione, è previsto un rinnovamento nel cast de Il Paradiso delle Signore. Alcuni personaggi storici torneranno, mentre altri potrebbero non essere presenti. Tra i ritorni confermati, spiccano nomi noti come Vanessa Gravina, che continuerà a interpretare Adelaide, e Pietro Masotti, nel ruolo di Marcello Barbieri, il quale potrebbe essere coinvolto nel matrimonio della contessa. Anche Flavio Parenti, che interpreta Tancredi Di Sant’Erasmo, è confermato, così come Massimo Cagnina e Neva Leoni nei ruoli di Ciro e Concetta Puglisi.

La presenza di Roberto Farnesi, nei panni di Umberto Guarnieri, aggiunge un ulteriore elemento di interesse, considerando le recenti vicissitudini del suo personaggio, ora in difficoltà economiche. Tuttavia, non mancano le incertezze: i fan potrebbero dover dire addio a Salvo ed Elvira, interpretati rispettivamente da Emanuel Caserio e Clara Danese, che potrebbero lasciare Milano dopo essere diventati genitori. La loro assenza potrebbe influenzare la trama, ma non si esclude un possibile ritorno in futuro.

Aspettative per la trama di Il Paradiso delle Signore 10

Le anticipazioni sulla trama di Il Paradiso delle Signore 10 sono già oggetto di discussione tra i fan. Con l’introduzione di nuovi elementi narrativi e la conferma di matrimoni imminenti, le aspettative sono alte. La presenza di Adelaide e il suo potenziale matrimonio con Marcello rappresentano un punto focale che potrebbe attrarre l’attenzione del pubblico. Inoltre, il contesto storico e sociale in cui si svolge la serie continuerà a offrire spunti di riflessione e intrattenimento.

La soap opera, ambientata in una Milano d’altri tempi, è realizzata negli studi Videa di Roma, dove il team di produzione lavora per ricreare l’atmosfera caratteristica della serie. I fan possono aspettarsi un mix di emozioni, colpi di scena e relazioni complesse, elementi che hanno reso Il Paradiso delle Signore un successo duraturo nel panorama televisivo italiano.

Con l’inizio delle riprese fissato per il 26 maggio, l’attesa cresce e i fan sono pronti a seguire le nuove avventure dei loro personaggi preferiti, sperando che la decima stagione possa superare le aspettative e continuare a incantare il pubblico.

