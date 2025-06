Riflessioni sul cinema ritrovato: un viaggio tra capolavori e riscoperte a Bologna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Cinema Ritrovato, giunto alla sua trentanovesima edizione, ha offerto un’esperienza unica per gli appassionati di cinema, riunendo opere restaurate e classici intramontabili. Questo festival, organizzato dalla Cineteca di Bologna, si è svolto dal 24 al 29 giugno 2025, attirando un pubblico sempre più vasto e internazionale. In questo articolo, esploreremo le impressioni e i film più significativi presentati durante l’evento.

Il clima di Bologna e l’atmosfera del festival

Bologna, con i suoi cantieri e la sua ricca offerta gastronomica, continua a essere una città affascinante per i visitatori. Tuttavia, il clima torrido ha rappresentato una sfida per molti partecipanti. Nonostante il caldo estremo, che ha reso le strade quasi insopportabili, il festival ha mantenuto un’atmosfera accogliente. Le sale cinematografiche, purtroppo, non sempre sono riuscite a garantire un comfort adeguato, con temperature elevate che hanno reso difficile la visione dei film. Si vocifera che la prossima edizione del festival possa spostarsi nella prima settimana di luglio, una decisione che suscita interrogativi sulla gestione delle condizioni climatiche.

Un pubblico in crescita e l’importanza del cinema classico

Il Cinema Ritrovato ha visto un aumento costante del pubblico, con spettatori provenienti da tutto il mondo. Le proiezioni serali in Piazza Maggiore, un tempo il fiore all’occhiello del festival, non sono più le uniche a registrare il tutto esaurito. La crescente affluenza di giovani e studenti, italiani e stranieri, ha dimostrato l’interesse per il cinema classico e la sua rilevanza nel panorama culturale contemporaneo. Questo trend dovrebbe essere preso in considerazione da distributori ed esercenti, che possono trarre vantaggio dall’attrattiva di opere storiche e restaurate.

Yi Yi: un capolavoro di Edward Yang

Tra i film proiettati, spicca il restauro di “Yi Yi” di Edward Yang, presentato in anteprima mondiale a Cannes Classics. Questa pellicola, della durata di 173 minuti, racconta le vicende di una famiglia taiwanese, esplorando relazioni e sentimenti in modo profondo e coinvolgente. La regia di Yang riesce a catturare l’essenza della vita quotidiana, offrendo uno sguardo intimo e autentico sui personaggi. “Yi Yi” rappresenta un ottimo inizio per il festival, incapsulando l’incontro tra cinema e vita con rara maestria.

Viale del tramonto: un classico senza tempo

Il restauro in 4K di “Viale del tramonto“, diretto da Billy Wilder, ha offerto l’opportunità di rivedere un’opera fondamentale della storia del cinema. La pellicola, che esplora il confine tra sogno e realtà, presenta la figura iconica di Norma Desmond, un personaggio che continua a risuonare nel contesto contemporaneo. La sua ossessione per la celebrità e il potere del cinema rimangono temi attuali, rendendo questo film un’esperienza imperdibile per gli appassionati.

La donna del giorno: un’analisi dei rapporti di coppia

“La donna del giorno“, diretto da George Stevens, è stato parte della retrospettiva dedicata a Katherine Hepburn. Questo film affronta le dinamiche di genere e i rapporti di coppia con una freschezza sorprendente, ponendo interrogativi sulla società e sulle aspettative di genere. La performance di Hepburn è stata particolarmente apprezzata, dimostrando la sua abilità nel rappresentare personaggi complessi e sfaccettati.

L’orologiaio di Saint-Paul: un dramma psicologico

Il primo film di Bertrand Tavernier, “L’orologiaio di Saint-Paul“, ha colpito per la sua narrazione intensa e il profondo ritratto della paternità. La storia di un padre che cerca di comprendere il figlio dopo un tragico evento si sviluppa in un dramma psicologico avvincente. Philippe Noiret offre un’interpretazione memorabile, rendendo il film un’esperienza toccante e riflessiva.

Diva: un cult del cinema francese

“Diva“, opera prima di Jean-Jacques Beineix, è un esempio di cinema innovativo e audace. Questo film del 1981 ha segnato l’inizio del “cinéma du look”, un movimento che ha messo in primo piano l’estetica e lo stile. La trama, che mescola elementi di thriller e romanticismo, ha influenzato generazioni di cineasti e continua a essere un punto di riferimento per il cinema contemporaneo.

Senza sapere niente di lei: un’indagine sui legami umani

Luigi Comencini, in “Senza sapere niente di lei“, esplora le complessità delle relazioni umane attraverso la storia di un avvocato che indaga su una morte sospetta. Questo film, caratterizzato da uno stile narrativo ricercato, offre uno sguardo critico sulla società e sui suoi personaggi, rivelando sfaccettature psicologiche sorprendenti.

Il salario della paura: un capolavoro di tensione

Il restauro di “Sorcerer“, noto anche come “Il salario della paura“, ha riportato alla luce un’opera di William Friedkin che continua a impressionare. La pellicola, con la sua narrazione intensa e le sequenze mozzafiato, riesce a trasmettere la tensione e il dramma umano in modo straordinario. La presenza di Roy Scheider nel cast aggiunge ulteriore valore a questo capolavoro.

Strange Journey: il culto di Rocky Horror

Infine, il documentario “Strange Journey: The Story of Rocky Horror” celebra il cinquantennale di “The Rocky Horror Picture Show“. Questo cult movie, nato come un b-movie, ha avuto un impatto culturale significativo, ispirando generazioni a vivere autenticamente. La narrazione del documentario, che coinvolge membri del cast e della troupe, offre uno sguardo affascinante sulla storia di un’opera che ha sfidato le convenzioni.

Il Cinema Ritrovato continua a dimostrare la sua importanza nel panorama cinematografico, offrendo un luogo di incontro per appassionati e professionisti del settore. Con una programmazione ricca e variegata, il festival si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema in tutte le sue forme.

