Ridge e Eric: una nuova collezione di moda in arrivo in Beautiful

Le recenti vicende di Beautiful si concentrano sulla salute di Eric Forrester, che spingono Ridge a prendere decisioni significative per il futuro della loro azienda di moda. Con la consapevolezza che il padre potrebbe affrontare un destino incerto, Ridge propone a Eric di tornare a lavorare insieme per creare una nuova collezione. Questa proposta viene accettata da Eric, ignaro del fatto che i suoi familiari sono già a conoscenza delle sue precarie condizioni di salute. Le anticipazioni delle puntate in arrivo rivelano ulteriori sviluppi intriganti.

Anticipazioni dal 2 al 8 giugno 2025

Lunedì 2 giugno 2025: tensioni in azienda

Il clima in Forrester Creations è teso, soprattutto per Zende, che teme di vedere ridimensionato il suo ruolo nell’azienda. Ridge osserva che il comportamento di Zende è influenzato dalla scelta di Eric di affiancarsi a un nuovo stilista, R.J., il figlio di Ridge e Brooke. R.J. è convinto che sia importante rivelare a Zende le vere motivazioni dietro la decisione di Eric, ma Ridge, sebbene deluso, decide di rispettare la volontà del padre. Zende, frustrato dalla sospensione della linea “Hope for the Future”, si sfoga con Thomas e Hope, esprimendo la sua convinzione che la scelta di Eric sia solo un modo per dare tempo a R.J. di apprendere le tecniche di progettazione.

Zende ritiene che dovrebbe essere lui a lavorare con Eric, piuttosto che un giovane alle prime armi. Nel frattempo, in ospedale, Finn ha un incontro con sua madre Li, dove affrontano il tema della sorella Poppy e della ragazza Luna. Finn, nonostante non conosca appieno le dinamiche familiari, è determinato a frequentare Luna, descrivendola come una persona gentile e capace. Tuttavia, Li esprime preoccupazione, ritenendo che Poppy abbia un piano per avvicinarsi a Steffy e ottenere un posto in Forrester Creations.

Un pranzo inaspettato

Durante un pranzo a “Il Giardino”, Poppy e Luna si trovano a interagire con Bill, che si avvicina al loro tavolo, convinto di aver già incontrato Poppy. Tuttavia, Poppy sembra infastidita dall’interruzione e chiarisce di non aver mai conosciuto Bill prima d’ora. Bill, sebbene scettico, decide di salutarle e allontanarsi. Nel frattempo, Ridge accoglie Brooke nel suo ufficio con una sorpresa speciale: un album fotografico che raccoglie i momenti più significativi della loro storia d’amore. Insieme, i due ripercorrono i ricordi di una relazione ricca di emozioni, fatta di sfide e di un amore profondo.

La programmazione di Beautiful

Beautiful continua a intrattenere i suoi fan con nuove puntate ogni giorno della settimana. Gli episodi sono trasmessi la domenica alle 14:00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. Gli spettatori possono anche seguire la soap in streaming, sia in diretta che in replica on demand, attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.

