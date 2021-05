Retribution: nel thriller di Studiocanal ci saranno Jack Champion e Lilly Aspell

In arrivo la star di “Avatar” Jack Champion e l’attrice di “Wonder Woman 1984” Lilly Aspell nel cast del prossimo thriller di Studiocanal “Retribution”.

Retribution: trama e produzione

Due giovani attori sono pronti ad aggiungersi al film “Retribution” ed interpreteranno il figlio e la figlia di un dirigente bancario interpretato da Liam Neeson. La notizia è stata rilasciata in esclusiva da Deadline.Il film inizierà le riprese il mese prossimo a Berlino, segue appunto le vicende di un dirigente bancario la cui vita viene messa sottosopra quando una bomba viene collocata all’interno della sua auto con lui e la sua famiglia. I figli del banchiere sono costretti ad affrontare con lui gli eventi strazianti.

A dirigere il film è Nimrod Antal. I due nuovi attori Jack Champion e Lilly Aspell si uniscono all’attrice già annunciata Noma Dumezweni al film. Il thriller è un remake del celebre film spagnolo “El Desconocido”. I partner della Picture Company Andrew Rona e Alex Heineman sono dietro la produzione insieme a Jaume Collet-Serra e Juan Sola. Vaca Films, che ha realizzato il film originale, sarà il produttore esecutivo insieme ad Atresmedia Cine. Ron Halpern e Shanna Eddy stanno supervisionando il progetto per Studiocanal.

Le due giovani star

Jack Champion sta attualmente girando sequel di “Avatar”. Lilly Aspell invece è diventata una giovane attrice molto richiesta dopo la sua interpretazione in “Wonder Woman 1984” nei panni della giovane Diana. Recita anche in Pursuit of Love di Amazon con Lily James ed Emily Mortimer.

Francesca Reale

25/05/2021