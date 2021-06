Reminiscence: il trailer del film con Hugh Jackman

Il trailer di “Reminiscence” è ora disponibile e svela un mistero della mente di Hugh Jackman. “Stai facendo un viaggio nella memoria. Tutto quello che devi fare è seguire la mia voce.”

Reminiscence: cast e trailer ufficiale del film

La Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer ufficiale del prossimo film “Reminiscence”, con Hugh Jackman. Il film è stato realizzato dalla scrittrice e regista Lisa Joy (che i fan conoscono molto probabilmente per la popolare serie HBO Westworld), con l’ultimo teaser che risale a febbraio. Ora, questo è il primo sguardo più intenso che abbiamo del thriller di fantascienza.

Il concetto del film è semplice, ma presenta molte domande avvincenti: cosa faresti se avessi la capacità di tornare indietro e rivisitare vecchi ricordi, soprattutto se il tuo presente è tutt’altro che ideale? Ricordare è una cosa, ma quando l’investigatore privato di Jackman, Nick Bannister, si ritroverà ossessionato da ciò che potrebbe essere successo alla misteriosa Mae, andrà nella tana del coniglio sia fisica che mentale per cercare di scoprire la verità, anche se è stato messo in guardia contro percorrendo un sentiero pericoloso. Sembra un film di fantascienza infuso con la classica sensibilità noir.

Oltre a Jackman, Reminiscence è interpretato da diversi attori che hanno già lavorato con Joy in “Westworld”, come Thandiwe Newton e Angela Sarafyan. Il cast del film comprende anche Rebecca Ferguson, Daniel Wu, Cliff Curtis, Nico Parker, Natalie Martinez, Marina de Tavira, Mojean Aria e Brett Cullen. Jonathan Nolan, Michael De Luca e Aaron Ryder sono i produttori

Sinossi ufficiale del thriller fantascientifico

Nick Bannister (Hugh Jackman), un investigatore privato della mente, naviga nel mondo oscuro e affascinante del passato aiutando i suoi clienti ad accedere ai ricordi perduti. Vive a Miami e la sua vita cambia per sempre quando assume una nuova cliente, Mae (Rebecca Ferguson). Una semplice questione di oggetti smarriti diventa una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per scoprire la verità sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta e alla fine deve rispondere alla domanda: fino a che punto ti spingeresti per aggrapparti alle persone che ami?

“Reminiscence” sarà distribuito nelle sale americane il 20 agosto con un’uscita simultanea di un mese su HBO Max a partire dalla stessa data.

Francesca Reale

04/06/2021