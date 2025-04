Rebel Wilson torna sul grande schermo con Bride Hard: un mix di azione e commedia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il trailer di “Bride Hard” ha fatto il suo debutto online, segnando l’ingresso di Rebel Wilson nel genere dell’azione, sebbene il film presenti anche elementi di commedia, richiamando alla mente il celebre “Le amiche della sposa“. Questo progetto rappresenta una sorta di reunion per l’attrice, che condivide il set con Anna Camp, nota per il suo ruolo di sposa, e il film è diretto da Simon West, regista di opere iconiche come “Con Air“.

La trama di Bride Hard

In “Bride Hard“, Rebel Wilson interpreta un’agente segreto le cui missioni lavorative si intrecciano in modo complicato con la sua vita personale. La storia si sviluppa durante un weekend cruciale, in cui Wilson è chiamata a fare da damigella d’onore a un matrimonio. La tensione tra il suo dovere professionale e il ruolo di amica le creerà non pochi problemi, dando vita a situazioni esilaranti e avventurose. Accanto a Wilson, il cast include nomi come Anna Chlumsky, Da’Vine Joy Randolph, Gigi Zumbado, Stephen Dorff e Justin Hartley, tutti pronti a dare vita a una narrazione ricca di colpi di scena e momenti di ilarità.

Un progetto ambizioso

La sceneggiatura di “Bride Hard” è firmata da Shaina Steinberg, mentre CeCe Pleasants e Steinberg sono accreditati per la storia. Il film è prodotto da un team di professionisti del settore, tra cui Joel David Moore di Balcony 9, Colleen Camp, Cassian Elwes, Max Osswald e Jason Ross Jallet. La produzione ha visto anche la collaborazione di WME Independent, Copper Island Films e Latigo Films, unendo forze e risorse per dare vita a un progetto ambizioso che punta a conquistare il pubblico.

Rebel Wilson: tra regia e controversie

Recentemente, Rebel Wilson ha fatto il suo esordio alla regia con il musical “The Deb“, presentato al Toronto International Film Festival 2024. Tuttavia, il suo debutto non è stato privo di polemiche: l’attrice è stata coinvolta in una causa per diffamazione contro i produttori Amanda Ghost e Gregor Cameron, nonché il produttore esecutivo Vince Holden. Wilson ha accusato i produttori di aver sottratto fondi al film e di averla molestata durante le riprese. In risposta, Ghost, Cameron e Holden hanno presentato una denuncia congiunta per diffamazione contro l’attrice, rendendo la situazione ancora più complessa.

L’attesa per l’uscita di Bride Hard

“Bride Hard” è atteso nelle sale americane il 20 giugno 2025. Questo film rappresenta una grande opportunità per Rebel Wilson di rilanciarsi nel panorama cinematografico, specialmente considerando che sono trascorsi diversi anni dall’ultimo suo grande successo al cinema. Con un mix di azione e commedia, il film potrebbe rivelarsi un punto di svolta per l’attrice, che ha dimostrato di avere un talento versatile e una forte presenza scenica. La speranza è che “Bride Hard” possa attrarre un pubblico ampio e riportare Wilson al centro della scena.

