Titolo originale: Raya and the Last Dragon

Regia: Don Hall, Carlos López Estrada

Cast: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Alan Tudyk, Izaac Wang, Benedict Wong, Thalia Tran, Daniel Dae Kim, Gemma Chan, Sandra Oh, Lucille Soong, Patti Harrison, Ross Butler

Genere: animazione, azione, avventura, fantastico

Durata: n/d

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: The Walt Disney Company Italia, Disney+

“Raya e l'ultimo drago” è un film d'animazione del 2021 diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, insieme ai coregisti Paul Briggs e John Ripa.

Il film è il 59º classico Disney.

Raya e l'ultimo drago: la trama

Kumandra è un mondo terrestre creato dai draghi. È diviso in cinque regni. I cinque regni sono abitati dagli umani, che rispettano i draghi e vivono in armonia con loro. Tuttavia, il mondo è minacciato da dei mostri chiamati Druun. I draghi sacrificano la loro vita per salvare l'umanità, portando loro un dono molto potente ma pericoloso: un drago. Il drago sarà il loro nuovo guardiano. Cinquecento anni dopo, i Druun tornarono e uccidono Benja, padre di Raya e sovrano delle Terre del Cuore. A causa della morte di suo padre, Raya decise di trovare l'ultimo drago per combattere il vecchio nemico.

Kumandra: la nascita di un mondo fantastico

Il 24 maggio 2018 la Walt Disney Animation Studios ha annunciato lo sviluppo del film "Dragon Empire" diretto da Paul Briggs e Dean Wellins, scritto da Kiel Murray e prodotto da Osnat Shurer. Il 24 agosto 2019 il film è stato ufficialmente presentato al D23 col nuovo titolo “Raya and the Last Dragon”: la sceneggiatura è riscritta da Adele Lim, mentre Cassie Steele e Awkwafina sono state scelte come doppiatrici delle protagoniste. Il 27 agosto 2020 vengono annunciati Don Hall e Carlos López Estrada come nuovi registi, Kelly Marie Tran come nuova voce di Raya, Briggs e John Ripa diventano co-registi, e Qui Nguyen e Peter Del Vecho si uniscono rispettivamente a Lim e Shurer.

Il film è ambientato nel mondo fantasy immaginario Kumandra, ispirato alle culture del sud-est asiatico come Thailandia, Vietnam, Cambogia, Myanmar, Indonesia, Filippine e Laos. Il team di produzione ha visitato alcuni paesi per ambientare il film.

Raya e l'ultimo drago: primo annuncio

Il 20 ottobre 2020 viene diffuso il primo poster del film, e il 21 Ottobre 2020 Disney rilascia il primo teaser trailer. Il secondo trailer viene distribuito il 5 febbraio 2021. Il terzo trailer viene diffuso il 9 febbraio.

La pellicola, inizialmente doveva uscire il 25 novembre 2020 al cinema. L’uscita è stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19 prima al 12 marzo 2021 poi anticipata al 5 marzo 2021. Il film uscirà in contemporanea nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e su Disney+ con pagamento aggiuntivo per accesso VIP.