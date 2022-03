Ray Liotta produrrà “Five Families”, di Selwyn Raab

History Channel ha appena rinnovato la sua programmazione. Tra le novità troveremo “Five Families“, la serie non-fiction che traghetterà gli spettatori nella “Grande mela” dell’impero malavitoso.

Five Families: un’affresco del volto oscuro della criminalità organizzata

Conosceremo il volto più nascosto del crimine organizzato della città e delle potenti famiglie dell’epoca. L’attore, produttore e vincitore di un Emmy Award, Ray Liotta (al secolo Raymond Julian Vicimarli, attore italo-americano), sarà produttore esecutivo della serie insieme alla ‘Propagate’ di Los Angeles.

La serie è basata sul libro dell’autore e reporter Selwyn Raab ‘Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America’s Most Powerful Mafia Empires”. Raab è vincitore di diversi premi e il suo bestseller del ‘New York Times’, che è stato lodato come “storia avvincente” da ‘People Magazine’, rivivrà attraverso la magia del cinema.

L’ascesa di Lucky Luciano e John Gotti: la mafia perde i suoi ‘padrini’

La serie racconterà la drammatica ascesa delle cinque principali famiglie mafiose di New York: Genovese, Gambino, Bonnano, Colombo e Lucchese. Per lungo tempo queste famiglie sono riuscite a scampare alla cattura da parte dell’FBI. Sono diventate padrone della città e gestendo indisturbati il grande impero economico che avevano costruito. Ci troviamo durante il proibizionismo del 1920, il periodo d’oro della mafia degli anni ’70 e ’80, fino alla violenta guerra con le forze dell’ordine che alla fine ha portato all’inevitabile ascesa della malavita. Come nel libro di Raab, il pubblico vedrà l’ascesa e la caduta di figure dominanti come Lucky Luciano e John Gotti.

Che si tratti di potere, denaro, status o di vivere secondo le proprie regole in un periodo in cui il sogno americano sembrava fuori portata per molti, c’è una ragione per cui c’è così tanto intrigo pubblico intorno alla mafia e perché continua ad essere un pilastro della cultura pop. Sono entusiasta di collaborare con The History Channel per raccontare le storie d’origine delle cinque famiglie di New York, raccontando la loro ascesa al vertice così come la loro eventuale scomparsa, intrecciando il significato storico dei tempi che hanno permesso al loro potere di continuare attraverso i decenni.

Queste le parole di Ray Liotta.

04/03/2022