Sarà un autunno ricco di cinema per Rakuten TV, tante le novità ad ottobre 2021, nella prima piattaforma di video-on-demand in Europa che combina i servizi TVoD (Transactional Video-on-Demand), SVoD (Subscription Video-on-Demand) AVoD (Advertising Video-on-Demand) e FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), fornendo agli utenti un universo di contenuti e rendendo più semplice tutta l’esperienza di intrattenimento.

Tante le novità nella sezione Cinema

Il 1 ottobre arriva “Monster Hunter” (anche in 4K UHD), il film, con protagonista Milla Jovonich, è tratto dalla celebre saga di videogiochi acclamata in tutto il mondo.

Diversi i titoli in arrivo dal 7 ottobre, per spaziare dall’ironia alla fantascienza, dal dramma all’horror. “Una donna promettente”, film vincitore di un Premio Oscar© per la Miglior sceneggiatura originale, è una storia di vendetta al femminile, in cui la protagonista ha le fattezze di una straordinaria Carey Mulligan. “La notte del giudizio per sempre” (anche in 4K UHD), è il nuovo capitolo della saga dove, nel corso di una notte senza leggi, affiorano tutti gli istinti più biechi dell’animo umano. Un film perfetto da guardare nella notte di Halloween. Risate assicurate con “School of Mafia”: i figli di tre boss mafiosi di New York devono ereditare, loro malgrado, gli affari paterni. Nel nutrito cast: Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi e Nino Frassica. Non manca la fantascienza, con il film “Voyagers” (anche in 4K UHD), tra sci-fi e young adult in un viaggio nello spazio che mira a popolare un pianeta appena scoperto. Tra i protagonisti Tye Sheridan, Lily-Rose Deep e Colin Farrell.

Le novità di ottobre di Rakuten TV non finiscono qui

Il 12 ottobre arriva “Land” (anche in 4K UHD), primo film da regista di Robin Wright: è la storia di una donna che si allontana dalla vita cittadina, per ricercare il significato stesso di libertà.

Il 28 ottobre infine, arrivano “I Croods 2 – Una nuova era” (4K UHD), film d’animazione adattissimo per i più piccoli (ma non solo) che vede la famiglia di primitivi alle prese con la tematica dell’evoluzione e del progresso.

Già disponibili sulla piattaforma, anche “Free Guy” e “Io sono nessuno”, entrambi anche in 4K UHD. “Free Guy” è disponibile dal 29 settembre e vede Ryan Reynolds nei panni di un personaggio dei videogiochi assolutamente anonimo, che troverà pian piano la sua strada verso l’avventura, scoprendo la sua personalità e l’autodeterminazione. L’adrenalinico “Io sono nessuno” è disponibile invece dal 30 settembre, si tratta di un action realizzato dagli stessi produttori di John Wick, e ha per protagonista Bob Odenkirk.

Tra i tanti contenuti presenti in questa sezione potete trovare anche “The Conjuring: per ordine del diavolo”, ultimo capitolo della saga, e i due capitoli di “A Quiet Place”, “It”, “Sinister” e “Insidious”.

Contenuti disponibili in abbonamento o gratuitamente

Tante le novità per Rakuten TV ad ottobre 2021 anche nella sezione abbonamento di Starzplay. Il 31 ottobre sarà finalmente disponibile tutta la stagione di “Jackson Dr. Death”, protagonista di questa serie dai toni cupi è Joshua Jackson. Il 10 ottobre arriva la serie completa di “Heels”, una storia di fratellanza e rivalità nel mondo del wrestling. A partire da ottobre sarà disponibile anche l’ultimo capitolo di “Resident Evil”.

Nella sezione Gratis (già disponibile in piattaforma) approda il nuovo docufilm originale di Rakuten TV, “Seve”. L’opera racconta la vita della leggenda del golf spagnolo Severiano Ballesteros, con testimonianze inedite di sua moglie, dei suoi figli e anche di volti storici dello sport mondiale come il tennista Rafa Nadal. Tanti i classici disponibili in questa sezione, come “Cannibal Holocaust”, “The Brood” o i due capitoli di “Puppet Master”, tutti da scoprire o riscoprire, cui si aggiunge un ampia scelta di contenuti per la notte di Halloween: il brivido è assicurato!

Dal 16 al 24 ottobre, invece, tornano i Digital Movie Days, offerta promossa da Univideo e Fapav per promuovere lo streaming legale: tanti titoli ad un prezzo speciale per un periodo di tempo limitato.

Buona visione a tutti!

Maria Grazia Bosu

30/09/2021