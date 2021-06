Quelli che mi vogliono morto (2021)

“Quelli che mi vogliono morto”, è un thriller diretto dacon protagonista il Premio Oscar, che nei panni di una donna pompiere paracadutista mette a repentaglio la sua vita per aiutare un dodicenne in pericolo.

L’attrice premio Oscar, Angelina Jolie (“Ragazze interrotte”, “Maleficent”) presta fattezze e grinta ad Hannah, mentre ad interpretare il piccolo è Finn Little (“Reckoning”). A divedere il set con loro: Nicholas Hoult (il film “X-Men”) e Aiden Gillen (“Il Trono di Spade”, “Peaky Blinders”), che interpretano i sicari; Jon Bernthal (“Le Mans ’66 – La Grande Sfida”, “I segreti di Wind River”) presta il volto allo sceriffo della contea, ex fidanzato della pompiera. Tra gli altri: Senghore (“Happy!”), Tyler Perry (“Vice – L’uomo nell’ombra”, “L’amore bugiardo - Gone Girl”) e Jake Weber (“Midway”, “Homeland: Caccia alla spia”).