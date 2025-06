Programmazione di Canale 5: Tradimento in pausa per la Festa della Repubblica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione di Canale 5 subirà una modifica significativa il 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica. La soap opera turca Tradimento non andrà in onda, lasciando spazio a due episodi di Beautiful e a un episodio del reality L’Isola dei Famosi, seguito dalla serie turca The Family 2. Questo cambiamento nella programmazione è stato comunicato ufficialmente, e i fan della soap dovranno attendere un giorno in più per seguire le avventure dei loro personaggi preferiti.

La ripresa di Tradimento

Tradimento tornerà in onda martedì 3 giugno 2025, alle 14:10 su Canale 5. Nell’episodio che segnerà il ritorno della serie, Oylum riceverà una telefonata che la metterà in allerta, costringendola a correre all’ospedale di Izmit. La sua preoccupazione sarà rivolta a Kahraman, di cui teme per la vita. Fortunatamente, le notizie si riveleranno positive: Kahraman starà bene e i due protagonisti si abbracceranno in un momento carico di emozione. Questo episodio promette di essere un punto di svolta nella trama, riportando in scena l’intensità emotiva che caratterizza la serie.

Anticipazioni della settimana dal 3 al 7 giugno 2025

La settimana successiva al ritorno di Tradimento si preannuncia ricca di eventi significativi. Guzide si confiderà con Ozan riguardo a un recente scontro con Ipek, esprimendo il suo dispiacere per la situazione. Ozan, in un gesto di sostegno, cercherà di consolarla, mostrando la sua disponibilità ad ascoltare e a offrire supporto in un momento difficile.

Nel frattempo, Sezai troverà Ipek in uno stato di grande agitazione, pronta a lasciare la propria casa. In un tentativo di calmarla, Sezai la inviterà a rimanere, cercando di farle capire l’importanza di affrontare le difficoltà piuttosto che fuggire. Questo momento di vulnerabilità di Ipek potrebbe portare a sviluppi interessanti nella trama, rivelando ulteriori sfaccettature del suo personaggio.

Parallelamente, Tolga tenterà di contattare Oylum, ma sarà Guzide a rispondere al telefono, avvertendolo di non chiamare più sua figlia. Questa interazione mette in evidenza le tensioni familiari e le dinamiche complesse che caratterizzano la soap. Inoltre, Kudret avrà un incontro con Oltan, il quale lo rimprovererà per aver assistito Tolga nel suo tentativo di rapire Oylum e Can, evidenziando le conseguenze delle azioni passate.

Infine, Yesim confiderà a Tarik che il suo arresto era una messinscena, rivelando un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel frattempo, Kahraman e Oylum ufficializzeranno il loro fidanzamento, suscitando reazioni miste tra gli altri personaggi, segno che la loro relazione non è vista di buon occhio da tutti.

Aspettative per la settimana

La pausa di programmazione del 2 giugno non ferma l’azione di Tradimento, che si prepara a regalare ai telespettatori una settimana densa di emozioni e colpi di scena. I fan possono sintonizzarsi su Canale 5 martedì 3 giugno alle 14:10 per non perdere neanche un momento delle intricate vicende che coinvolgono i protagonisti. Con tensioni familiari, segreti svelati e relazioni in evoluzione, la soap promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

