Pinguino: lo spin-off dedicato al boss del crimine Oswald Cobblepot

“Pinguino”, la storia si baserà sulle origini del personaggio e verrà raccontata in modo “simile a Scarface”. Il progetto è nella fase di sviluppo iniziale.

Pinguino: il nuovo progetto della DC

La lista di progetti DC per HBO Max sta crescendo. Una nuova serie televisiva derivata dell’attesissimo “The Batman” è in fase di sviluppo dallo streamer. Pinguino, uno dei cattivi del film interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell, sarà al centro dello spettacolo, che sarà prodotto da Matt Reeves e da Idaho e Dylan Clark Productions.

I dettagli esatti del progetto non sono esattamente chiari. Tuttavia, Deadline ha riferito che sarà una storia di origine “simile a Scarface” che ripercorre l’ascesa dell’impero criminale di Oswald Cobblepot, in arte Pinguino. Nessun attore è confermato per recitare nel progetto, ma a quanto pare Farrell è stato contattato per riprendere il ruolo come boss del crimine. La sceneggiatrice Lauren LeFranc, il cui lavoro precedente include “Impulse” e “Agents of S.H.I.E.L.D” scriverà la sceneggiatura.

I dettagli dello spin-off posticipati al DC FanDome

Oltre all’imminente “The Batman” e il progetto su “Pinguino”, è in lavorazione anche una serie prequel sulla corruzione del dipartimento di polizia di Gotham con Joe Barton come showrunner. Altri progetti di HBO Max che coinvolgono il DCEU sono: lo spin-off di “The Suicide Squad Peacemaker”, “Batgirl” e “Blue Beetle”.

Insieme a Reeves e Clark, si dice che lo spinoff di “Pinguino” sia prodotto da DC Entertainment e Warner Bros. Television. Se il progetto andrà avanti, potrà esserci un annuncio o un aggiornamento al prossimo evento DC FanDome il 16 ottobre. Anche se lo spinoff di “Pinguino” non è ufficialmente confermato, sappiamo che un nuovo trailer per “The Batman” è previsto per il rilascio ad ottobre durante il fan FanDome. Il film uscirà nelle sale il 4 marzo 2022.

Francesca Reale

15/09/2021