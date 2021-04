“Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga”, il trailer finale

Il trailer finale di “Peter Rabbit 2: Un Birbante in fuga ( Peter Rabbit 2: The Runaway) è stato rilasciato dalla Columbia Pictures. Il film uscirà nelle sale americane a giugno.

Peter Rabbit: trailer e trama

Il trailer finale dell’atteso sequel animato, Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga è ora disponibile. Il video anteprima del cartone è stato rilasciato dalla Columbia Pictures. Nella commedia, basata sui personaggi e sui racconti di Peter Rabbit di Beatrix Potter, torna l’amabile canaglia Peter (James Corden). Mentre Bea (Rose Byrne) e Thomas (Domhnall Gleeson) si sono sistemati, sposandosi e mettendo su famiglia. Peter però sembra non riuscire a scuotere la sua reputazione di combina guai, nonostante i suoi migliori sforzi. Quando si avventura fuori dal giardino, il coniglio si ritrova improvvisamente in un mondo in cui i suoi imbrogli sono apprezzati. Ma quando la famiglia di Peter rischia tutto per venire a cercarlo, deve decidere, una volta per tutte, che tipo di coniglio vuole essere.

Incassi e produzione del film animato

Diretto da Will Gluck, da una sceneggiatura scritta con Patrick Burleigh, “Peter Rabbit 2” è attualmente in programmazione nelle sale in Australia e Nuova Zelanda e ha incassato oltre 16,2 milioni di dollari. Durante l’estate, il film continuerà a girare in tutto il mondo, arrivando nel Regno Unito il 17 maggio e negli Stati Uniti il ​​18 giugno. Il primo film della serie, anch’esso diretto da Gluck, è uscito nel 2018 e alla fine ha incassato 351 milioni di dollari in tutto il mondo. .

Tra i doppiatori del film troviamo David Oyelowo, Elizabeth Debicki e Margot Robbie. Il sequel è prodotto dallo stesso regista e da Zareh Nalbandian, Catherine Bishop e Jodi Hildebrand. Tra i Produttori esecutivi ci sono invece Doug Belgrad, Jonathan Hludzinski, Jason Lust, Emma Topping e Thomas Merrington.

Francesca Reale

