Patrizia Rossetti in testa ai sondaggi dell’Isola dei Famosi: chi rischia l’eliminazione?

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il celebre reality show di Canale 5, si avvicina e con essa il tanto atteso televoto. In questa edizione, i concorrenti in gara sono Patrizia Rossetti, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese, tre figure che hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Con la conduzione di Veronica Gentili e il supporto dell’opinionista Simona Ventura e dell’inviato Pierpaolo Pretelli, i telespettatori si preparano a scoprire chi avrà la meglio e chi potrebbe dover abbandonare il gioco.

I sondaggi premiano Patrizia Rossetti

Stando ai sondaggi pubblicati su ForumFree, Patrizia Rossetti sembra essere la favorita del pubblico, con il 47,19% delle preferenze aggiornato al 18 giugno. Nonostante le difficoltà che ha affrontato, la conduttrice ha saputo mantenere un certo seguito tra i telespettatori. Il contesto dell’Isola, con le sue sfide estreme, ha messo a dura prova il suo carattere, già provato da un recente infortunio al piede. Rossetti ha manifestato più volte la volontà di lasciare il programma, esprimendo il suo malcontento e avendo avuto diversi scontri con gli altri naufraghi.

Il suo percorso all’interno del reality è stato caratterizzato da momenti di crisi, ma la sua resilienza ha colpito il pubblico. La sua capacità di affrontare le avversità, unita a un forte desiderio di restare in gioco, ha fatto sì che molti la sostenessero. La sua presenza è stata ulteriormente rafforzata da un episodio toccante, che ha contribuito a consolidare il suo legame con i telespettatori.

Teresanna Pugliese: un momento di dolcezza

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, ha saputo conquistare il pubblico con il 35,56% delle preferenze. Durante l’ultima puntata, andata in onda il 16 giugno, ha avuto l’opportunità di trascorrere una notte romantica con il marito Giovanni Gentile, un momento che ha suscitato emozioni forti tra i telespettatori. Questo episodio ha messo in evidenza il lato più umano e vulnerabile della concorrente, facendola apparire più vicina al pubblico.

La sua storia all’interno del programma è stata caratterizzata da alti e bassi, ma la sua capacità di esprimere sentimenti autentici ha contribuito a farla apprezzare. La sua presenza nel reality è stata segnata da momenti di tensione, ma anche da attimi di dolcezza che hanno reso il suo percorso interessante e coinvolgente.

Mirko Frezza in difficoltà

Al contrario, Mirko Frezza si trova in una posizione precaria, con solo il 17,78% delle preferenze. Dopo aver iniziato come uno dei favoriti, ora rischia di essere eliminato. Un episodio controverso ha suscitato reazioni negative nei suoi confronti: durante un video collegamento con la famiglia, ha interrotto la comunicazione mentre la figlia stava parlando. Questo gesto ha sollevato critiche e ha contribuito a farlo scivolare nelle preferenze del pubblico.

In aggiunta, Frezza ha avuto diversi scontri accesi con Patrizia Rossetti, con accuse di teatralità e strategie che hanno infiammato il clima tra i concorrenti. La sua posizione è ulteriormente complicata dalla recente eliminazione di Chiara Balistreri, che ha deciso di lasciare il programma per tornare a casa, esprimendo il desiderio di riabbracciare la madre. La situazione di Frezza appare quindi delicata e potrebbe portare a una sua uscita dal reality.

Modalità di voto per il pubblico

Il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria preferenza attraverso il televoto, rispondendo alla domanda “Chi vuoi salvare?”. È possibile votare tramite SMS, utilizzando l’app Mediaset Infinity o visitando il sito ufficiale del programma. Le votazioni sono aperte e i telespettatori sono invitati a sostenere il loro concorrente preferito, contribuendo così a decidere chi continuerà la propria avventura all’Isola dei Famosi.

