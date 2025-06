Patrizia Rossetti e il riso crudo: tensioni e discussioni a L’isola dei famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso dell’ultima puntata del daytime de L’isola dei famosi, andata in onda durante l’ora di pranzo, Patrizia Rossetti è stata al centro di una controversia culinaria che ha scatenato tensioni tra i naufraghi. L’episodio ha messo in evidenza non solo le difficoltà in cucina, ma anche le dinamiche relazionali tra i concorrenti, in particolare tra Patrizia, Mirko Frezza e Loredana Cannata.

L’errore di Patrizia nella preparazione del riso

Durante la preparazione del pranzo, Patrizia Rossetti ha commesso un errore nel cucinare il riso, che è stato prontamente notato da Mirko Frezza. Con un tono diretto, Frezza ha esclamato: “Il riso è crudo…”. La risposta di Patrizia non si è fatta attendere, e ha cercato di giustificarsi tirando in ballo Teresanna Pugliese, affermando: “Mi ha detto Teresanna di farlo al dente ragazzi…”. Tuttavia, Mirko ha insistito sul fatto che il riso non fosse semplicemente al dente, ma completamente crudo. Patrizia, visibilmente dispiaciuta, ha cercato di difendersi: “Che vi devo dire ragazzi… L’ho anche assaggiato tre volte… Ragazzi io non posso ascoltare tutti…”.

Questo scambio ha messo in luce le fragilità del gruppo, evidenziando come la pressione della competizione possa influenzare le relazioni tra i concorrenti. La situazione ha creato un clima di tensione, con Patrizia che si è sentita rimproverata e sotto esame da parte dei suoi compagni.

Il confronto con Loredana Cannata

Dopo l’intervento di Mirko, è stata Teresanna Pugliese a consigliare a Patrizia di rimettere il riso in pentola, suggerendo di lasciarlo a bagno. La Rossetti, che aveva già avuto delle discussioni con Mirko, ha deciso di sfogarsi in confessionale, ammettendo che il problema potrebbe derivare dal fuoco e dalla pentola utilizzati. Ha dichiarato: “E’ vero ragazzi… Scusate… Il fuoco è lo stesso e anche la pentola… Si vede che ci vuole di più… Mi sono sentita rimproverata di nuovo…”.

In un momento di tensione, Patrizia ha menzionato anche Loredana Cannata, affermando che anche lei aveva assaggiato il riso. Tuttavia, Loredana ha immediatamente negato di averlo fatto, mostrando segni di nervosismo per essere stata coinvolta nella questione. Ha ribadito: “Io non l’ho assaggiato… Io ho fatto da fuochista mezza sera… Hai tirato fuori un riso crudo e hai dato la colpa a me perché avevo il cactus qua che tiravo la brace e tiravo su i legni per darti la fiamma…”.

La reazione di Loredana e le ripercussioni nel gruppo

Il malinteso ha portato a un ulteriore scontro tra Patrizia e Loredana. Quest’ultima ha espresso il suo disappunto in confessionale, affermando di essere soddisfatta della sua decisione di nominare Patrizia. Ha commentato: “Sono felice di aver nominato Patrizia perché oggi ho fatto da fuochista per mezza sera… Lei ha fatto il riso crudo e ha dato la colpa a me perché stavo cuocendo il cactus con la brace… Ma che davvero?”.

Le tensioni tra i concorrenti di Playa Dos continuano a crescere, e la situazione si fa sempre più incandescente, non solo per il clima tropicale dell’isola, ma anche per le dinamiche interpersonali che si sviluppano tra i naufraghi. La questione del riso crudo ha messo in evidenza come anche un semplice errore culinario possa scatenare conflitti e malintesi all’interno del gruppo, rendendo il gioco ancora più complesso e interessante.

