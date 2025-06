Ozge Ozpirincci: La protagonista de La forza di una donna tra carriera e vita privata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera turca “La forza di una donna“, trasmessa su Canale 5, ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua trama avvincente e ai suoi personaggi ben delineati. Al centro della storia c’è Bahar, interpretata dall’attrice Ozge Ozpirincci. Scopriamo insieme chi è questa talentuosa artista, la sua carriera e alcuni aspetti della sua vita personale.

Età, origini e formazione di Ozge Ozpirincci

Ozge Ozpirincci è nata il 1° aprile 1986 a Istanbul, in Turchia, e attualmente ha 39 anni. Figlia di Guzide ed Emrah, ha un fratello, Emre, che ha seguito le sue orme nel mondo della recitazione. La sua formazione scolastica è iniziata a Istanbul, dove ha completato la scuola primaria e secondaria. Successivamente, si è trasferita negli Stati Uniti per proseguire gli studi superiori. Nel 2008, ha conseguito la laurea in Scienze Gestionali presso l’Università Sabanci, situata tra Tuzla e Istanbul. Questo background accademico ha contribuito a formare la sua personalità e la sua etica lavorativa, elementi che si riflettono nella sua carriera artistica.

La carriera di Ozge Ozpirincci nel mondo della recitazione

L’esordio di Ozge Ozpirincci nel mondo della recitazione avviene nel 2008, quando interpreta Ebru Karatas nella serie “Cesaretin Var mi Aska“. Da quel momento, la sua carriera prende il volo, portandola a recitare in numerose altre produzioni televisive. Tra le serie più note in cui ha recitato ci sono “Kavak Yelleri“, “Melekler Korusun“, “Deli Sarayli“, “Toplu Hayat“, “Al Yazmalim“, “Agir Roman Yeni Dunya“, “Aramizda Kalsin“, “Tatar Ramazan“, “Ask Yeniden” e “Mucize Doktor“.

Nel 2017, Ozpirincci ottiene il ruolo che la consacra al grande pubblico: quello di Bahar nella serie “Kadin“, titolo originale de “La forza di una donna“. Oltre alla televisione, l’attrice ha partecipato a diverse web serie, tra cui “Fi“, “Ilk ve Son” e “Yakamoz S-245“. La sua carriera cinematografica è altrettanto ricca, con film come “Vea“, “Anadolu Kartallari“, “Karisik Kaset“, “Aci Tatli Eksi“, “Biz Boyleyiz“, “Karakomik Filmler 2“, “Kayip” e “Dissociative Ozge Disorder“. Inoltre, ha prestato la sua voce in pellicole d’animazione come “Paddle Pop Adventures 2” e ha diretto un film intitolato “Bi atlayip çikicam’ cümlesini fazla ciddiye aldiysak zaar“.

Vita privata e presenza sui social di Ozge Ozpirincci

La vita privata di Ozge Ozpirincci ha suscitato l’interesse dei fan, in particolare per le sue relazioni sentimentali. Nel 2013, ha avuto una breve storia con l’attore Engin Altan Duzyatan, ma i due hanno deciso di separarsi nello stesso anno. Dal 2014, Ozpirincci è fidanzata con Burak Yamanturk, un altro attore del panorama turco. La coppia si è sposata nel 2021 e nel 2022 ha accolto la loro prima figlia, Mercan, ampliando così la loro famiglia.

Ozge è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale, @ozpirincci, conta circa 3,8 milioni di follower. Nella sua biografia, si definisce “Warrior of the rainbow“, un’espressione che riflette il suo spirito combattivo e la sua personalità vivace. La sua presenza sui social le consente di interagire con i fan e condividere momenti della sua vita professionale e personale, rendendola una figura amata e seguita nel panorama della televisione turca.

“La forza di una donna” va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35, portando sullo schermo le emozioni e le sfide di Bahar, un personaggio che ha trovato un posto speciale nel cuore del pubblico.

