Ozan chiede il divorzio: anticipazioni della puntata di Tradimento del 22 maggio 2025

Le anticipazioni della soap opera turca Tradimento, in onda su Canale 5, rivelano colpi di scena avvincenti per i fan. Nella puntata del 22 maggio 2025, Ozan si prepara a prendere una decisione drammatica riguardo al suo matrimonio con Zelis. La tensione cresce mentre i personaggi si confrontano con segreti e conflitti irrisolti.

Hakan si trasferisce a casa di Guzide

Nell’episodio in onda il 22 maggio 2025 alle 14:10, Hakan entra nella vita di Guzide in modo inaspettato. Dopo aver subito un intervento chirurgico a causa di un accoltellamento in carcere, il giovane trova rifugio nell’appartamento della giudice. Guzide, che ha coperto le spese per l’operazione, lo accoglie con calore, trattandolo come se fosse il suo nipote ritrovato. Tuttavia, Ozan non condivide lo stesso entusiasmo. La presenza di Hakan lo infastidisce, non solo per il legame di parentela incerto, ma anche per il timore che il giovane possa rivelarsi una minaccia per la sua relazione con Zelis. Umit, invece, sembra sicuro della verità e accoglie Hakan come parte della famiglia. La situazione si complica ulteriormente, poiché la verità sulla parentela di Hakan rimane avvolta nel mistero.

Tolga in carcere: le conseguenze della lite con Selin

Un altro filone narrativo si sviluppa attorno a Tolga, che si trova attualmente in carcere. Dopo aver scoperto che Selin lo stava ingannando con una finta gravidanza, Tolga affronta la giovane in un acceso scontro. La situazione degenera rapidamente quando Selin, durante la lite, cade dalle scale e perde conoscenza. Serra, che ha sentito il trambusto, accorre in aiuto della sorella e, non avendo assistito all’accaduto, accusa Tolga di essere responsabile. Le autorità decidono di arrestarlo, e il giudice conferma il suo stato di fermo, temendo che Tolga possa tentare di fuggire. Le tensioni tra i personaggi si intensificano, creando un clima di incertezza e conflitto che potrebbe avere ripercussioni significative per tutti.

Ozan affronta Zelis: la richiesta di divorzio

Ozan si trova di fronte a una scelta cruciale che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Dopo essersi innamorato di Zelis, ha preso la decisione di sposarla in segreto, temendo l’opposizione delle loro madri. Tuttavia, la felicità matrimoniale è stata di breve durata, e ora Ozan scopre che Zelis è coinvolta nell’omicidio di Behram. Questo nuovo sviluppo lo porta a riflettere sulla sua scelta e a rendersi conto di aver sposato la persona sbagliata. In un confronto acceso, Ozan comunica a Zelis la sua intenzione di divorziare. La reazione di Zelis rimane incerta, ma la tensione tra i due è palpabile. Questo momento segna un punto di svolta nella trama, con Ozan che si prepara ad affrontare le conseguenze delle sue decisioni.

Programmazione di Tradimento

La soap opera Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, con un appuntamento serale il venerdì alle 21:35. Inoltre, il sabato e la domenica è possibile seguire le repliche durante il daytime. Gli appassionati possono aspettarsi ulteriori colpi di scena e sviluppi intriganti nei prossimi episodi, mantenendo alta l’attenzione su questa avvincente storia di amore, intrighi e conflitti familiari.

