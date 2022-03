Oscar 2022: possibile esibizione di Beyoncé

Secondo quanto riportato da Variety, Beyoncé è in trattative per esibirsi durante la trasmissione televisiva degli Oscar dai campi da tennis di Compton.

Beyoncé agli Oscar 2022 per celebrare “King Richard – Una famiglia vincente”

Gli organizzatori stanno facendo di tutto per far esibire Beyoncé, candidata al miglior brano originale con “Be Alive”, scritto insieme all’artista Dixson per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. L’artista potrebbe aprire la serata di premiazione, trasmessa in diretta dai campi da tennis di Compton, in California, con una sua performace. Il scelto è ovviamente quello in cui le leggende dello sport Venus e Serena si sono allenate da giovani sotto l’occhio vigile del padre, Richard. Secondo alcune fonti Will Smith, che interpreta il personaggio principale del film, potrebbe apparire sul posto con Beyoncé e poi presumibilmente dirigersi a Hollywood in tempo per prendere posto per l’annuncio della categoria del miglior attore. Sebbene ci siano numerosi campi da tennis nella città di Compton, situata nella metropolitana di Los Angeles, i campi di Lueders Park sono stati ufficialmente rinominati come Venus e Serena Williams Court of Champion nel 2016.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente un portavoce di Beyoncé per un commento.

La cantante di “Lemonade” è notoriamente riservata, spesso richiede ai collaboratori di più alto livello di firmare accordi vincolanti di riservatezza per avere la possibilità di lavorare con lei. Numerosi addetti ai lavori hanno affermato che è possibile che Beyoncé abbandoni completamente il progetto se qualcuno dei suoi piani dovesse essere rivelato. L’ufficio del Compton City Manager non ha risposto a più richieste di commenti su la questione.

L’Academy e i rapporti nel tempo con la cantante

La performance di Beyoncé illuminerebbe Compton, anche grazie all’importanza degli Oscar, e celebrerebbe al contempo due sportive del luogo che hanno conquistato il loro sport e il mondo.

Nel corso degli anni, l’Academy ha mostrato il suo affetto per Beyoncé come interprete (se non per la sua acclamata interpretazione nel film del 2006 “Dreamgirls”). Nel 2005, ha cantato numerosi brani della categoria delle migliori canzoni durante la trasmissione dal vivo, tra cui “Learn to Be Lonely” dal remake del film “The Phantom of the Opera”. Ha cantato insieme a Jennifer Hudson e Anika Noni Rose nel 2007 con un medley di “Dreamgirls” e si è esibita anche nel 2009 per accompagnare il presentatore Hugh Jackman in un montaggio che celebrava i musical cinematografici.

Gli Academy Awards 2022 andranno in onda questa domenica, 27 marzo, su ABC.

Roberta Rosella

22/03/2022