One Second: il poster ufficiale

Superati gli ostacoli posti dalla censure e le traversie distributive, “One Second” arriva nelle sale italiane il 16 dicembre dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Ecco il poster di “One Second”, l’atteso film di Zhang Yimou

“One Second” arriva il 16 dicembre nelle sale italiane, reduce da una complicata epopea distributiva. Ostacolato dalla censura, ritirato prima dal Festival di Berlino e poi dal Golden Rooster, è merito di Fenix Entertainment e Europictures, se l’attesa pellicola di Zhang Yimou raggiunge le nostre sale. E’ questo un omaggio al cinema, quello autoriale, un inno all’amore, quello che mai appassisce.

La storia è ambientata durante la Rivoluzione Culturale Cinese, e vede una ragazzina ed un uomo, pronti a tutto pur di ottenere una pellicola. E’ la giovane Liu Guinu a rubarla, per salvare il fratello, ma è altrettanto importante averla per Zhang Jiusheng, che spera di vedere in essa, seppur per un attimo, la figlia morta.

“One Second” è diretto da Zhang Yimou, che ne ha curato la sceneggiatura assieme a Zou Jingzhi. Il direttore della fotografia è Zhao Xiaoding, mentre l’art director è Lin Chaoxiang, il Suono è curato da Tao Jing e la musica da Lao Zai. Il montaggio è frutto del lavoro di Du Yuan, e la produzione è Huanxi Media Group Limited con Edko Films Limited. Produttori Dong Ping e Bill Kong.

Maria Grazia Bosu

16/11/2021