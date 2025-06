Olivia Molina: la vita e la carriera dell’attrice di Ritorno a Las Sabinas

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “Ritorno a Las Sabinas” ha recentemente debuttato su Rai 1, catturando l’attenzione del pubblico italiano. Al centro della trama ci sono le storie di Gracia e Paloma Molina, interpretate rispettivamente da due talentuose attrici. In questo articolo, esploreremo la carriera e la vita privata di Olivia Molina, l’attrice che dà vita a Paloma, scoprendo le curiosità che la circondano.

Chi è Olivia Molina

Olivia Molina è nata il 25 settembre 1980 a Ibiza, in Spagna, e attualmente ha quarantacinque anni. La sua famiglia ha una forte connessione con il mondo dello spettacolo: è figlia dell’attrice Angela Molina e del fotografo francese Hervé Trimarche, oltre a essere nipote del noto cantante Antonio Molina. Cresciuta in un ambiente artistico, Olivia ha sviluppato una passione per la recitazione fin da giovane. A soli dieci anni, ha debuttato sul palcoscenico, segnando l’inizio di una carriera che la porterà a diventare una figura di spicco nel panorama teatrale e cinematografico spagnolo.

Per affinare le sue abilità recitative, ha frequentato corsi di recitazione a Londra e ha studiato presso la scuola Juan Carlos Corazza a Madrid. Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel 2000 con il film “Jara“, seguito l’anno successivo da “School Killer“. Tuttavia, la sua carriera non si è limitata al grande schermo; Olivia ha anche ottenuto riconoscimenti in televisione, partecipando a serie di successo come “Al salir de clase“, “Física o Química“, “El síndrome de Ulises“, “La valla” e “Bajo sospecha“.

La carriera teatrale di Olivia Molina

Olivia Molina ha sempre nutrito un amore particolare per il teatro, dove ha trovato una dimensione espressiva che le consente di mettere in mostra il suo talento. La sua carriera teatrale è iniziata precocemente, e nel corso degli anni ha partecipato a produzioni di grande prestigio. Tra i titoli più significativi ci sono “La casa de Bernarda Alba“, “El graduado” e “Un enemigo del pueblo“. Queste esperienze le hanno permesso di consolidare la sua reputazione come attrice versatile e capace di affrontare ruoli complessi.

Nel 2024, Olivia è entrata a far parte del cast di “Ritorno a Las Sabinas“, una serie prodotta da Disney+ che ha recentemente fatto il suo ingresso su Rai 1, sostituendo “Il Paradiso delle Signore“, attualmente in pausa fino a settembre 2025. Nella serie, Olivia interpreta il personaggio di Paloma, contribuendo a rendere la trama avvincente e coinvolgente per il pubblico.

La vita privata di Olivia Molina

Oltre alla sua carriera professionale, Olivia Molina ha una vita privata che suscita interesse. È legata sentimentalmente all’attore Sergio Mur, con cui ha condiviso il set di “Física o Química“. La coppia ha due figli: Vera, nata nel 2012, ed Eric, nato nel 2015. Olivia è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, foto dal set e partecipazioni a eventi pubblici. Con oltre 109mila follower, il suo profilo è un punto di riferimento per i fan che desiderano seguire le sue attività professionali e personali.

La soap opera “Ritorno a Las Sabinas” va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di scoprire le storie avvincenti dei suoi protagonisti, tra cui Olivia Molina nel ruolo di Paloma.

