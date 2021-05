Old: il trailer ufficiale del nuovo film di M. Night Shyamalan

La Universal Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale del thriller soprannaturale di M. Night Shyamalan “Old”, che uscirà nelle sale il 23 luglio.

Old: il trailer ufficiale del thriller soprannaturale

Dopo che un gruppo di viaggiatori trova il corpo di una donna morta su una spiaggia che si decompone rapidamente, iniziano a rendersi conto che c’è qualcosa di misterioso in questa destinazione di vacanza apparentemente idilliaca. Da qui il titolo del film, il trailer agghiacciante mostra tutti i personaggi sulla spiaggia che invecchiano rapidamente mentre cercano di trovare un modo per sfuggire alla maledizione dell’isola. Il film è un adattamento di “Sandcastle”, una graphic novel del 2010 scritta da Pierre Oscar Lévy e illustrata da Frederik Peeters.

“Old” vede la partecipazione di Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott. Shyamalan ha prodotto il film con Ashwin Rajan e Marc Bienstock. Steven Schneider ne è il produttore esecutivo.

La collaborazione tra M. Night Shyamalan e la Universal

Dopo aver lavorato a due stagioni della serie horror psicologico “Servant” per Apple TV Plus, “Old” è il ritorno di M. Night Shyamalan sul grande schermo dopo “Glass” del 2019. Il regista, meglio conosciuto per titoli come “The Sixth Sense” e “Split”, ha firmato un contratto per due film con gli Universal Studios nell’ottobre 2019.

Il primo progetto che fa parte di quell’accordo è molto probabilmente “Old”, che inizialmente era previsto per il rilascio il 26 febbraio e successivamente è stato ritardato a causa della pandemia COVID-19. Sebbene il secondo film non sia stato annunciato, potrebbe essere il thriller di Filadelfia “Labor of Love” con Bruce Willis che era stato annunciato nel 2014. Ora, la sua uscita è prevista per il 17 febbraio 2023.

Francesca Reale

28/05/2021