Official Competition: il teaser trailer del film con Antonio Banderas e Penélope Cruz

“Official Competition” vede insieme Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez che lottano per realizzare un film.

Official Competition: trama e trailer della commedia

The Mediapro Studio ha rilasciato il teaser trailer della commedia “Official Competition”, con Penélope Cruz e Antonio Banderas. Il trailer è incentrato sulla regista Lola Cuevas (Cruz), che viene assunta da un miliardario per realizzare un film che sarà la loro eredità. Per creare il suo capolavoro, Lola utilizzerà il beniamino hollywoodiano Félix Rivero (Banderas) e l’attore teatrale Iván Torres (Oscar Martínez), due attori che apparentemente si odiano.

Félix e Iván dovranno imparare a lavorare insieme mentre sopravvivono alle scene squilibrate immaginate da Lola, una delle quali consiste nello stare fermi sotto una roccia colossale appesa a un filo. Non c’è da meravigliarsi se Cruz usa le parole “pretenzioso”, “depravato” e “genio” per descriversi nel nuovo trailer.

Official Competition è diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat, un duo di registi argentini che in precedenza ha lavorato con Martínez in “The Distinguished Citizen”, che ha assegnato a Martínez il premio come miglior attore a Venezia nel 2016. Il film è scritto dai registi e da Andrés Duprat.

La distribuzione nei cinema sarà gestita da Buena Vista International in Spagna, mentre Star Distribution si occuperà delle uscite in America Latina. La Protagonist Pictures invece gestisce le vendite internazionali

La sinossi del film

Alla ricerca di significato e prestigio sociale, un uomo d’affari miliardario decide di fare un film per lasciare il segno. Per farlo, assume i migliori: una squadra stellare formata dalla famosa regista Lola Cuevas e due attori famosi, entrambi di enorme talento, ma con un ego ancora più grande: l’attore di Hollywood Félix Rivero e l’attore di teatro radicale Iván Torres. Entrambe leggende, ma non esattamente i migliori amici. Attraverso una serie di sfide sempre più eccentriche poste da Lola, Felix e Iván devono affrontare non solo l’altro, ma anche la propria eredità.

Francesca Reale

23/07/2021