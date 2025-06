Nuovo episodio di Tradimento: Tarik scopre la verità sul video che potrebbe cambiare tutto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera turca Tradimento continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domani, martedì 17 giugno, alle 14.10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio ricco di colpi di scena. La trama si infittisce quando Tarik, grazie a Azra, viene a conoscenza di informazioni cruciali riguardo a un video compromettente. Scopriamo insieme i dettagli di ciò che accadrà.

Riepilogo degli eventi precedenti

Nell’ultimo episodio, Ayse ha lavato l’orsacchiotto della piccola Oyku, ignara del fatto che all’interno si trovasse una chiavetta USB contenente un video incriminante. In questo filmato, Tarik è ripreso mentre commette un omicidio, quello di Korkmaz. Yesim, la moglie di Tarik, ha reagito con grande rabbia alla scoperta, ma ha ancora una copia del video nella sua casella di posta elettronica. Tuttavia, Tarik, sospettoso, ha deciso di agire. Con l’aiuto di Taner, ha hackerato l’email di Yesim, scoprendo così la verità.

Anticipazioni del 17 giugno: Tarik e la chiavetta USB

Nel prossimo episodio, Tarik si troverà di fronte a una verità sconvolgente riguardo al video in possesso di Yesim. Kaharaman, un altro personaggio centrale della storia, ha appena subito un intervento chirurgico delicato e ora è pronto a tornare a casa. Mentre i preparativi per il suo rientro sono in corso nella villa Dicleli, Ilknur è in preda all’ansia, temendo di essere licenziata. Oznur, la zia di Yesim, le ricorda che, al ritorno degli sposi, potrebbe essere cacciata di casa a causa delle sue intromissioni nella vita di Oylum e Tolga.

Nel frattempo, Yesim, arrestata insieme a Umit, riesce finalmente a recuperare i soldi che Tarik si era rifiutato di pagare. Tuttavia, l’avvocato di Yesim scopre, grazie all’intervento di Azra, che la chiavetta USB è vuota. Questo significa che Yesim non ha più alcun mezzo per ricattare il marito, lasciandola in una posizione vulnerabile.

La ricerca di Guzide: un legame perduto

Un altro filone narrativo coinvolge Guzide, che ha recentemente scoperto che Oylum non è sua figlia biologica. Determinata a trovare il figlio che ha perso, Guzide ha iniziato a cercarlo. Inizialmente, aveva trovato Hakan, ma si è rivelato un truffatore. Nonostante le difficoltà, Guzide non si è arresa e ha continuato la sua ricerca, arrivando infine a Dundar. Nel prossimo incontro, porterà con sé i risultati del test del DNA, sperando che Dundar sia realmente il figlio che ha sempre cercato.

Con questi sviluppi, l’episodio di domani promette di essere ricco di emozioni e tensione. I fan di Tradimento non possono perdersi questa nuova avventura, che si preannuncia piena di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

