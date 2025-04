Nuovi colpi di scena in tradimento: Güzide Özgüder nel mirino di un complotto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Tradimento” continua a sorprendere i suoi telespettatori con una trama avvincente e colpi di scena inaspettati. Nelle prossime puntate, Güzide Özgüder, interpretata da Vahide Perçin, si troverà coinvolta in un intrigo legale orchestrato da İpek Okuyan, supportata da Azra e Serra. Questo piano, che mira a mettere Güzide in una posizione compromettente, porterà a sviluppi drammatici e a rivelazioni sorprendenti.

Il piano di İpek contro Güzide

İpek Okuyan, interpretata da İlayda Çevik, ha deciso di vendicarsi di Güzide, ritenendola responsabile del fallimento dei suoi genitori e del tragico suicidio della madre. Per realizzare il suo piano, İpek assumerà un attore della stessa agenzia di Serra, il quale si presenterà nello studio legale di Güzide sotto falso nome, spacciandosi per Suat. L’uomo ingannerà Güzide facendole credere di essere vittima di un ricatto legato a una causa di eredità, in cui un giudice lo starebbe minacciando per ottenere denaro.

Questa conversazione, registrata di nascosto, verrà poi manipolata da İpek con l’aiuto di un tecnico, creando un falso documento che darà l’impressione che Güzide sia stata corrotta. La registrazione contraffatta verrà diffusa online, grazie alla complicità di Azra, che la passerà a un’amica giornalista. Così, il nome di Güzide verrà associato a uno scandalo che potrebbe compromettere la sua carriera e la sua reputazione.

Güzide non si arrende: l’aiuto inatteso di Yeşim

Nonostante la situazione critica, Güzide non rimarrà a guardare. La nipote di Tarık Yenersoy, Yeşim Denizeren, interpretata da Asena Girişken, sentirà per caso una conversazione telefonica tra Azra e İpek e capirà che c’è un complotto in atto contro Güzide. Pentita per il male causato in passato, Yeşim deciderà di avvertire Güzide del pericolo imminente.

Quando il nome di Güzide inizierà a circolare tra i media, la protagonista non esiterà a sospettare di Azra, ipotizzando che ci sia anche Tarık dietro a questo piano. Determinata a ripristinare la sua onorabilità, Güzide accetterà di rilasciare un’intervista alla stessa rete televisiva che l’ha accusata di corruzione. Durante questo intervento, non avrà timore di nominare i suoi presunti nemici, rivelando dettagli scottanti sulla situazione.

Azra in difficoltà: la verità viene a galla

In diretta televisiva, Güzide accuserà Azra e Tarık di aver tramato contro di lei, mostrando la registrazione della conversazione avuta con Suat. Questo materiale dimostrerà la sua innocenza e metterà in evidenza il complotto architettato ai suoi danni. Azra, rendendosi conto che Yeşim l’ha avvisata, si troverà in una posizione scomoda.

Dopo aver visto la trasmissione, Tarık sarà confuso riguardo al comportamento di Azra. Deciso a scoprire la verità, convocherà la nipote nel suo studio. Messa alle strette, Azra non avrà altra scelta che confessare a Tarık la sua vendetta nei confronti di Güzide, accusandola di essere la causa del suicidio del padre. Inoltre, rivelerà di aver collaborato con İpek per portare a termine il piano contro Güzide. Questa confessione porterà Tarık a riflettere su come affrontare la situazione e a considerare le sue prossime mosse.

