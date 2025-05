Nuovi colpi di scena in tradimento: anticipazioni della puntata serale del 16 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera turca Tradimento continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con i suoi intrighi e le sue emozioni. Oggi, venerdì 16 maggio 2025, i telespettatori di Canale 5 potranno assistere a un nuovo episodio serale che promette di riservare sorprese e colpi di scena. L’appuntamento è fissato per le ore 21.35, e le anticipazioni rivelano che i personaggi si troveranno di fronte a situazioni inaspettate e tensioni crescenti.

Mualla scopre una verità sconvolgente

Nel corso della puntata di oggi, Mualla si troverà di fronte a una rivelazione che cambierà il corso degli eventi. Dopo aver fatto rapire Oylum, la suocera scoprirà che la giovane ha incontrato l’assassino di Behram. Oylum, nel tentativo di chiarire la situazione, confesserà a Mualla di aver agito su impulso di un messaggio inviato da suo fratello Ozan, senza sapere che l’uomo in questione fosse il killer del marito. Questa confessione porterà Mualla a confrontarsi con Nazan, Kahraman ed Ensar, chiedendo spiegazioni al figlio di Guzide. Durante questo confronto, il giovane rivelerà che il messaggio a Oylum è stato inviato da Zelis, che nel frattempo è scomparsa, lasciando il marito e facendo perdere le sue tracce. Grazie a queste rivelazioni, Oylum sarà scagionata da ogni accusa, e Mualla inizierà a rivedere il suo giudizio su di lei, permettendo così una riconciliazione con Kahraman, che aveva temuto che la sua amata fosse coinvolta in un omicidio.

La fuga di Zelis e i piani di Mualla

Determinata a trovare Zelis, Mualla non si fermerà davanti a nulla. Tuttavia, la giovane si nasconderà proprio a casa di Mualla, approfittando della sua assenza per una riunione di famiglia. A nasconderla sarà Ilknur, che intende sfruttare la situazione a proprio favore, avendo scoperto dove si trova un video che incastra Tarik per omicidio. Ilknur deciderà di minacciare l’imprenditore, costringendolo a collaborare per aiutare la figlia. Tarik, sotto pressione, si vedrà costretto a stringere accordi con due individui poco raccomandabili per organizzare la fuga di Zelis verso la Grecia, dove spera di trovare rifugio. Nel frattempo, Yesim tornerà a farsi sentire con il marito, chiedendo fondi per avviare una nuova attività.

Selin e il suo inganno nei confronti di Oltan

Un altro filone narrativo che si sviluppa nella puntata serale riguarda Selin, che continua a mentire a Oltan. La giovane ha recentemente perso la bambina che aspettava, ma Ozan, per evitare che Oltan torni da Oylum, le ha chiesto di fingere che nulla sia accaduto. Per supportarla in questo inganno, Ozan promette di trovare un medico complice che possa attestare che Selin è ancora incinta. Così, i due si recheranno da Ebru, una dottoressa fittizia pagata dall’imprenditore, che confermerà la falsa gravidanza di Selin, complicando ulteriormente la situazione.

Anticipazioni settimanali di Tradimento

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica nel daytime, con appuntamenti speciali il martedì e il venerdì in prima serata. Le anticipazioni per la settimana dall’11 al 17 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti e colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Con una trama ricca di tensioni e rivelazioni, la soap opera continua a conquistare il cuore del pubblico italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!