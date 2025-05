Nuove rivelazioni nella soap opera Tradimento: chi è la vera mandante dell’omicidio di Behram?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della soap opera turca Tradimento, in onda su Canale 5, promettono colpi di scena e tensione crescente per gli appassionati. La puntata del 16 maggio 2025, che andrà in onda alle 14:10, svela dettagli inaspettati riguardo all’omicidio di Behram e ai suoi protagonisti. In particolare, Mualla scopre che la vera responsabile dell’omicidio non è Oylum, come inizialmente si pensava, ma Zelis. Queste rivelazioni si intrecciano con eventi drammatici che coinvolgono Hakan, il presunto figlio biologico di Guzide, accoltellato in carcere.

Hakan accoltellato: il dramma in carcere

Nell’episodio del 16 maggio, la tensione è palpabile quando Hakan, il giovane che Guzide ha cercato per anni, viene accoltellato in carcere. Questo evento sconvolgente costringe Guzide e Sezai a prendere decisioni immediate. La giudice e l’avvocato si offrono di coprire le spese per un intervento chirurgico urgente, che potrebbe salvare la vita di Hakan. La situazione si complica ulteriormente quando Guzide scopre che il suo ritrovato figlio è in una condizione critica, costringendola a confrontarsi con il passato e le sue scelte.

Sezai, nel tentativo di aiutare Guzide, le consegna un fascicolo su Hakan, rivelando che potrebbe trattarsi del figlio scambiato anni fa in ospedale. La scoperta di Sezai porta Guzide a viaggiare fino ad Ankara, dove spera di riunirsi con Hakan. Tuttavia, la realtà che la attende è ben diversa da quanto sperato. La notizia dell’accoltellamento di Hakan getta un’ombra su questa riunione tanto attesa, costringendo Guzide a fronteggiare una realtà drammatica.

Mualla e la scoperta della verità

Nel frattempo, Mualla si trova coinvolta in una spirale di eventi che la portano a scoprire la verità sull’omicidio di Behram. Oylum, inizialmente sospettata, rivela a Mualla di aver incontrato il sicario non per propria volontà, ma su richiesta del fratello Ozan. Questa confessione cambia radicalmente le carte in tavola, portando Mualla a indagare ulteriormente. La giovane Oylum, in preda alla paura, si rende conto che la sua unica possibilità di salvezza è quella di rivelare tutto ciò che sa.

Le indagini di Mualla la conducono a Zelis, la vera mandante dell’omicidio. Questa scoperta la spinge a cercare Zelis, ignara del fatto che la donna si trova nascosta proprio nella sua villa, nella stanza di Ilknur. La tensione cresce mentre Mualla si prepara a confrontarsi con la verità, che potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti i coinvolti.

Oylum in pericolo: il rapimento

La situazione di Oylum si complica ulteriormente quando Mualla, convinta della sua colpevolezza, decide di rapirla. Questo atto disperato è il risultato della convinzione di Mualla che Oylum sia la responsabile dell’omicidio di Behram. Durante un incontro di famiglia a Diyarbakir, Mualla viene a conoscenza di un video che mostra Oylum mentre consegna qualcosa al sicario. Questo video diventa la prova schiacciante che Mualla utilizza per giustificare il suo gesto.

Oylum, ora in una posizione precaria, deve trovare un modo per salvarsi. La sua unica speranza è quella di rivelare la verità a Mualla, ma il tempo stringe e la situazione si fa sempre più critica. La soap opera continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, mentre i destini dei personaggi si intrecciano in una trama avvincente e ricca di colpi di scena.

Programmazione di Tradimento

La soap opera Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, con un ulteriore appuntamento il venerdì sera alle 21:35. Durante il weekend, gli episodi sono trasmessi nel daytime, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le avventure dei loro personaggi preferiti. Con una trama avvincente e colpi di scena inaspettati, Tradimento continua a conquistare il pubblico italiano, mantenendo alta l’attenzione su ogni episodio.

