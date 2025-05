Nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni dal 26 al 31 maggio 2025 su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le nuove puntate della serie Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1 dal 26 al 31 maggio 2025, promettono colpi di scena e sviluppi intriganti. Gli spettatori potranno seguire le intricate vicende dei protagonisti, tra amori, segreti e misteri da svelare. La tensione cresce mentre i personaggi affrontano le conseguenze delle loro scelte e le relazioni si complicano ulteriormente.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas – puntata lunedì 26 maggio

Nella puntata di lunedì, Miguel desidera ardentemente rivedere Garcia, ma lei è indecisa e riflette sulle motivazioni che l’hanno spinta a prendere le distanze da lui. Questo conflitto interiore la porta a interrogarsi sul futuro della loro relazione. Nel frattempo, Lucas e Julia si dedicano a indagare sul passato della madre, cercando di scoprire dettagli che possano chiarire la sua adolescenza. Emilio, dall’altro lato, fa una scoperta sorprendente riguardo a ciò che Paca ha offerto alle sue figlie, un’informazione che potrebbe avere ripercussioni significative. Dopo un lungo periodo di riflessione, Garcia si prepara a prendere una decisione cruciale riguardo al suo legame con Miguel, un momento che potrebbe cambiare il corso della loro storia.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas – puntata martedì 27 maggio

Con il giorno delle nozze che si avvicina, Esther non può ignorare l’ansia che pervade il suo fidanzato. La tensione aumenta quando emergono novità rilevanti riguardo al caso della morte di Óscar Egea. I familiari di Óscar si trovano a riflettere sull’evoluzione delle indagini, mentre Paca decide di confidare a Miguel i suoi piani per le terre degli Egea e per il futuro di Las Sabinas. In un clima di crescente tensione, Esther cerca di estorcere a Miguel i suoi veri sentimenti per Garcia, un confronto che potrebbe rivelare più di quanto entrambi si aspettino.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas – puntata mercoledì 28 maggio

Mercoledì, la situazione di Emilio si fa sempre più critica dopo l’ictus, con i medici incerti sulla sua possibilità di recupero. Questo dramma personale si intreccia con le indagini condotte da Manuela, che interroga Richi e Jiménez per ottenere informazioni utili. Nel frattempo, Alex si rivolge a Esther per avere dettagli su Óscar, cercando di comprendere il suo stato d’animo nei giorni precedenti alla sua morte. La competizione si intensifica quando Paca entra in conflitto con Tano, aggiungendo ulteriori tensioni alla trama già complessa.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas – puntata giovedì 29 maggio

Nella puntata di giovedì, Manuela e Álex continuano a indagare sugli ultimi momenti di vita di Óscar, cercando di scoprire la causa della sua morte. Pilar, nel frattempo, viene a conoscenza delle intenzioni di Paca, un’informazione che potrebbe rivelarsi cruciale. Garcia, dopo aver scoperto il tradimento di Anton, si trova costretta a rivelare una verità scottante ai suoi figli, un momento di grande tensione familiare. Successivamente, Garcia decide di confidarsi con Miguel, l’unica persona di cui si fida, e tra confessioni e rivelazioni, i due si lasciano andare a un momento di passione.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas – puntata venerdì 30 maggio

Nell’episodio di venerdì, Paca si avvicina sempre di più ai suoi obiettivi, ma inizia a notare una crescente intimità tra Garcia e Miguel. Tuttavia, la sua attenzione è rivolta principalmente alla tenuta di Las Sabinas, un obiettivo che sembra sempre più a portata di mano. Nel frattempo, Manuela, grazie all’aiuto di Paloma, riesce a fare ulteriori scoperte sulla morte di Óscar, portando a galla dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini. La tensione si accumula, promettendo sviluppi sorprendenti nelle puntate successive.

