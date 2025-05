Nuove puntate di Beautiful girate tra Capri e Napoli: guest star e anticipazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di nuove puntate della celebre soap opera Beautiful si stanno svolgendo tra le splendide location di Capri e Napoli. Accanto ai protagonisti storici, il cast si arricchisce di diverse guest star italiane, pronte a dare un tocco di freschezza e originalità agli episodi. Tra le novità, emerge la presenza di Valeria Marini, che interpreterà il ruolo di una diva italiana. Altre sorprese sono in arrivo, con personaggi noti del panorama italiano che faranno la loro comparsa su Canale 5.

I ritorni nel cast e le nuove apparizioni

Tra i volti noti che torneranno a far parte della soap, si segnalano Luca Calvani e Ginevra Lamborghini. Calvani, che aveva già recitato nel 2012 in Puglia, torna con un nuovo personaggio, mentre Lamborghini aveva fatto il suo debutto nel 2023 a Roma. La loro esperienza pregressa sul set promette di arricchire ulteriormente la trama.

Un’altra presenza attesa è quella di Antonella Salvucci, che ha già recitato in precedenti episodi americani nel ruolo di un’imprenditrice di moda. La stilista Luisa Beccaria, invece, apparirà nei panni di se stessa, ospitando una sfilata sull’isola di Capri, un evento che si preannuncia di grande interesse per gli appassionati di moda e di televisione.

Cristiano Malgioglio, noto per la sua vivacità e imprevedibilità, è stato contattato per un ruolo, ma al momento è atteso a Capri solo per una visita amichevole. Tuttavia, non si esclude la possibilità di un cameo improvvisato, vista la sua inclinazione a sorprendere il pubblico.

Anticipazioni sulla trama degli episodi italiani

Le nuove puntate di Beautiful non si limitano a presentare un cast arricchito, ma offrono anche una trama intrigante. I protagonisti Brooke, Eric e Ridge si recheranno a Napoli e Capri per gestire affari legati al mondo della moda italiana. Tuttavia, Eric ha un piano segreto: sfruttare la lontananza di Taylor per far capire a Ridge che il suo vero amore è Brooke.

Ma la situazione si complica con l’arrivo di Nick, tornato in scena con l’intento di riconquistare Brooke. Nick seguirà i tre protagonisti con il pretesto di avere affari importanti da sbrigare, creando tensione e conflitti tra i personaggi. Le dinamiche relazionali tra i protagonisti si preannunciano ricche di colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Le riprese si stanno svolgendo in location iconiche, come il Grand Hotel Vesuvio, e in ristoranti rinomati come Sorbillo, dove gli attori hanno avuto l’opportunità di gustare pizze personalizzate. Questi dettagli non solo arricchiscono l’ambientazione, ma offrono anche uno spaccato della cultura gastronomica italiana, rendendo la serie ancora più affascinante per il pubblico.

La presenza di Valeria Marini in Beautiful

Valeria Marini, celebre per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, avrà un ruolo significativo in questa nuova avventura di Beautiful. La sua interpretazione come diva italiana promette di aggiungere un elemento di glamour e divertimento alla trama. La Marini è nota per il suo carisma e la sua capacità di intrattenere, e i fan della soap sono curiosi di vedere come il suo personaggio interagirà con i protagonisti.

La sua presenza non è solo un omaggio alla cultura italiana, ma rappresenta anche un’opportunità per esplorare temi legati alla moda e all’industria dello spettacolo. La sfilata organizzata da Luisa Beccaria sull’isola di Capri sarà un momento chiave, dove i personaggi potranno confrontarsi e rivelare le loro vere intenzioni.

Con una trama avvincente e un cast di guest star, le nuove puntate di Beautiful si preannunciano come un evento imperdibile per gli appassionati della soap opera. Gli spettatori possono aspettarsi emozioni forti, colpi di scena e momenti di grande intrattenimento, il tutto immerso nelle meraviglie delle località italiane.

