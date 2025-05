Novità e addii nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore: ecco cosa aspettarsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare su Rai 1 a settembre 2025, con un mix di conferme e addii nel cast. Le riprese inizieranno il 26 maggio 2025, portando con sé importanti cambiamenti, tra cui l’assenza di alcuni personaggi amati dal pubblico, come Rosa Camilli e Giulia Furlan. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa stagione.

Riprese e messa in onda della decima stagione

Il countdown per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziato. Le riprese prenderanno il via il 26 maggio 2025 e si estenderanno per diverse settimane, seguite dalla fase di post produzione. I fan possono aspettarsi di vedere le nuove puntate a partire da settembre 2025, sempre nel consueto orario di programmazione su Rai 1. Tra i personaggi che torneranno, troviamo la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, insieme a Umberto Guarnieri, il quale avrà un’importante rivelazione riguardo alla sua paternità nei confronti di Odile. Anche Matteo Portelli, che ha conquistato il cuore dei telespettatori, sarà presente. Non mancheranno Mimmo e Agata, che finalmente hanno dichiarato i loro sentimenti, così come Enrico e Marta Guarnieri, dopo l’attentato subito dal dottore. La presenza di Maria Puglisi è ancora incerta, ma molti fan sperano di rivederla e di scoprire come Matteo, ora coinvolto con Odile, reagirebbe a un possibile ritorno della giovane stilista.

Rosa Camilli: un addio definitivo

Tra le novità più significative della decima stagione c’è l’assenza di Rosa Camilli. Dopo aver lasciato Il Paradiso per lavorare con Tancredi di Sant’Erasmo, Rosa ha cercato di distaccarsi dai suoi sentimenti per Marcello Barbieri, specialmente dopo il loro bacio. Tuttavia, la scoperta del coinvolgimento di Tancredi in un plagio della collezione di Gianlorenzo Botteri ha portato Rosa a riconsiderare le sue scelte. Tornata a Bologna dalla madre, ha deciso di non riprendere il suo lavoro e, di conseguenza, non sarà parte del cast della nuova stagione. La sua storyline, che ha coinvolto conflitti emotivi e professionali, sembra giunta a una conclusione, mentre Marcello ha scelto di rimanere accanto alla contessa, nonostante l’attrazione per Rosa.

Giulia Furlan: un altro volto che lascia

Non solo Rosa, ma anche Giulia Furlan non farà parte della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. La stilista ha vissuto un periodo turbolento, caratterizzato da un complicato rapporto con Gianlorenzo Botteri. Nonostante un momento di speranza per un possibile riavvicinamento, Botteri ha scelto Delia, lasciando Giulia con il cuore spezzato. La decisione di Giulia di plagiare la collezione di Botteri è stata sia una vendetta personale che un passo indietro nella sua carriera. Con la denuncia di Tancredi da parte di Marcello, la situazione si è complicata ulteriormente. La sua assenza nella nuova stagione solleva interrogativi su chi potrebbe prendere il suo posto nel team di Galleria Milano Moda e sul futuro della stessa galleria, che potrebbe affrontare una chiusura definitiva.

Con l’inizio delle riprese alle porte, i fan de Il Paradiso delle Signore possono prepararsi a una stagione ricca di emozioni, colpi di scena e nuove dinamiche tra i personaggi.

