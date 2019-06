Titolo originale: Long Shot

Regia: Jonathan Levine

Cast: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, Randall Park, O'Shea Jackson Jr., Aviva Mongillo, James Saito, Ravi Patel

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 10 ottobre 2019

“Non succede…ma se succede” segue le vicende di Fred Flarsky, un giornalista di New York, il quale dopo l’acquisizione da parte di un magnate dei media del suo giornale perde il lavoro. Durante una raccolta fondi ritrova per caso una sua vecchia fiamma, diventata ora Segretario di Stato e una delle più importanti donne del pianeta. Dopo il loro incontro Fred decide di scrivere i discorsi per lei, e allo stesso tempo riavvicinarsi il più possibile, attirando su di sé alcune proteste.

Non succede…ma se succede: amore rischioso

“Non succede…ma se succede” è una commedia scritta da Liz Hannah e Dan Sterling e diretta da Jonathan Levine, già regista di film come “50 e 50” nel 2011 e “Sballati per le feste!” nel 2015.

Protagonisti della pellicola sono Seth Rogen (“Cattivi vicini 2” di Nicholas Stoller, “The Interview”) alla sua terza esperienza con lo stesso regista che interpreta Fred e ha anche il ruolo di produttore insieme all’inseparabile Evan Goldberg e Charlize Theron (“Atomica bionda” di David Leitch, “Mad Max: Fury Road” di George Miller) nel ruolo del Segretario di Stato degli Stati Uniti.

Insieme a loro troviamo anche Alexander Skarsgård (“The Legend of Tarzan” di David Yates, “Hold the Dark” di Jeremy Saulnier) e Andy Serkis (“Black Panther” di Ryan Coogler, “The War - Il pianeta delle scimmie” di Matt Reeves).

Con un budget di 40 milioni di dollari il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi nel mese di maggio del 2019, incassando nella prima settimana 10 milioni di dollari.