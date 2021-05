No Sudden Move: primo teaser e prime immagini del thriller di Soderbergh

Il thriller poliziesco “No Sudden Move” del regista Steven Soderbergh si presenta con un primo teaser, assieme alle immagini e alla data di uscita su HBO. Il film sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.

No Sudden Move: il teaser dell’atteso film di Steven Soderbergh

An all-star cast. A not-so-perfect heist.

From Academy Award-winning director Steven Soderbergh, #NoSuddenMove premieres at the #TribecaFestival on June 18. Streaming on HBO Max July 1. pic.twitter.com/FF6K6hE2vF — HBO Max (@hbomax) May 20, 2021

Il primo teaser trailer dell’attesissimo thriller poliziesco del regista Steven Soderbergh “No Sudden Move” è stato rilasciato. Il lungometraggio sarà poi presentato in anteprima al Tribeca Film Festival il 18 giugno. Scritto da Ed Solomon, co-sceneggiatore dei film “Bill & Ted” e sceneggiatore di “Mosaic”, il thriller della HBO è ambientato a Detroit del 1954 e ruota attorno a un gruppo di criminali di piccole dimensioni che vengono assunti per rubare un documento.

Don Cheadle guida un cast formidabile che include Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Noah Jupe, Craig muMs Grant, Frankie Shaw e Bill Duke. Tutti vengono presi in giro in questo teaser di debutto, che non rivela troppi elementi e serve semplicemente come un annuncio dell’uscita del film.

Il film è stato girato durante la pandemia e la produzione ha impiegato ampie misure di sicurezza. Allo stesso tempo Steven Soderbergh si è accordato con HBO Max per realizzare film e programmi tv e intanto vede uscire uno dei suoi ultimi lavori “Let Them All Talk”, un avvincente dramma interpretato da Meryl Streep. Con l’anteprima a Tribeca, “No Sudden Move” di seguito debutterà esclusivamente su HBO Max il primo luglio.

L’anteprima del film al Tribeca Festival

In un comunicato Soderbergh ha detto: “Un anno fa ero in isolamento a Tribeca. Non avrei mai immaginato che saremmo potuti tornare 12 mesi dopo con una nuova proiezione del film per un pubblico dal vivo. Sono molto contento”

Jane Rosenthal, co-fondatrice e CEO di Tribeca Enterprises e del Tribeca Festival si è espressa a favore di “No Sudden Move: “E’ un’aggiunta fantastica alla nostra line-up e Steven è un grande amico del festival. Ogni anno, porta una capacità unica di catturare il pubblico attraverso i suoi film, con momenti così potenti e prolifici“, e ha poi aggiunto “‘sarà sicuramente un piacere per la folla e non vedo l’ora di godermelo sotto lo skyline di New York “.

Francesca Reale

21/05/2021