Night Teeth: le prime immagini del thriller horror sui vampiri di Netflix

“Night Teeth” vedrà coinvolte le attrici Megan Fox e Sydney Sweeney

Night Teeth: le immagini di Megan Fox e Sydney Sweeney nel prossimo horror Netflix

“Night Teen”, un nuovo film sui vampiri con Megan Fox e Sydney Sweeney arriverà su Netflix questo autunno e alcune nuove immagini sono state rilasciate per entusiasmare i fan.La maggior parte delle foto ruotano attorno a Blaire (Debby Ryan) e Zoe (Lucy Fry) che flirtano con il povero Benny e lo tentano nei guai. C’è anche una foto audace di Fox e Sweeney in piedi dietro Allen.

I tre sembrano lavorare insieme per un obiettivo comune. Per scoprire quale sia dovremo aspettare fino all’uscita del film per scoprire la storia completa

La trama e il cast del film

Oltre a Fox e Sweeney, il film è interpretato da Jorge Lendeborg Jr. nei panni di Benny, uno studente universitario che cerca di guadagnare qualche soldo extra facendo l’autista per le feste di Los Angeles. Ma una volta che scopre i tipi pericolosi di feste in cui si trovano queste ragazze, la notte prende una svolta assetata di sangue e dovrà fare tutto il possibile per sopravvivere fino all’alba.

Il film è interpretato anche da Alfie Allen di “Game of Thrones” e Alexander Ludwig (Vikings). Per quanto semplice possa sembrare la premessa del film, c’è molto di più sotto la superficie di quanto si possa pensare, poiché c’è anche una guerra per il territorio in corso tra clan rivali di vampiri in cui Benny si ritrova bloccato nel mezzo.

”Night Teeth” farà il suo debutto su Netflix il 20 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Per visionare le altre foto visita la pagina di Collider dedicata.

Francesca Reale

03/09/2021