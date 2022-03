Nicolas Cage difende la Marvel dalle accuse di Coppola e Scorsese

Secondo quanto riportato da Variety, Nicolas Cage non è d’accordo con zio Francis in merito ai film della Marvel . In un’intervista rilasciata a GQ , l’attore ha difeso le pellicole sui supereroi dalle critiche di cineasti importanti come Francis Ford Coppola e Martin Scorsese.

Nicolas Cage e la controversia sui film della Marvel

Coppola aveva fatto parlare di sé, quando nel 2019, aveva definito i film Marvel “spregevoli”, sostenendo Scorsese su questo tipo di lungometraggi che a loro detta danneggiano l’industria cinematografica. Successivamente Coppola ha chiarito che non stava parlando specificamente dei film Marvel, affermando che l’aggettivo “spregevole” era rivolto al modo in cui l’industria cinematografica preferisce il commercio all’arte.

Nicolas Cage ha invece dichiarato: “Non capisco il conflitto. Non sono d’accordo con loro su quella percezione o opinione”.

Il punto cruciale delle critiche di Scorsese e Coppola è che i film Marvel e i film tratti da fumetti hanno rimodellato l’industria al punto che solo quel tipo di lavori vengono prodotti e distribuiti nei cinema.

Cage ha però la seguente convinzione:

“Penso che i film che realizzo, come ‘Pig’ o ‘Joe’, non siano in alcun tipo di conflitto con i film Marvel. Voglio dire, non credo che un film Marvel abbia nulla a che fare con la fine del tweener. Per tweener, intendo il film con un budget compreso tra $ 30 e $ 50 milioni. Penso che i film siano in buona forma. Se guardi “Il potere del cane” o “Spencer” o uno qualsiasi dei film di Megan Ellison. Penso che ci sia ancora Paul Thomas Anderson”.

Cage ha aggiunto:

“La Marvel ha svolto un lavoro davvero eccellente nell’intrattenere l’intera famiglia. Ci hanno pensato molto. Voglio dire, ha sicuramente avuto una grande progressione rispetto a quando stavo girando i primi due film di “Ghost Rider”. Kevin Feige, o chiunque ci sia dietro quella macchina, ha trovato un modo magistrale di intrecciare le storie e collegare tutti i personaggi”.

Sono circolate voci online secondo cui Cage potrebbe riprendere il suo ruolo in “Ghost Ride” nel prossimo “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, ma l’attore ha detto a GQ: “Oh, non credo. Non credo che mi stiano scegliendo. Voglio dire, lo farei. Sarebbe divertente. Mi piacerebbe lavorare con Benedict Cumberbatch, ma non credo che stia succedendo.

Roberta Rosella

23/03/2022