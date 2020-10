Regia: Paul Greengrass

Cast: Tom Hanks, Neil Sandilands, Thomas Francis Murphy, Helena Zengel, Chukwudi Iwuji, Fred Hechinger, Michael Angelo Covino, Francheska Bardacke

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Universal Pictures

"News of the World" è un film diretto da Paul Greengrass con protagonista Tom Hanks.

News of the World: trama e cast

Il Capitano Jefferson Kyle Kidd, nel film interpretato da Tom Hanks, ha combattuto tre guerre e dopo aver perso la moglie ha iniziato un suo personale pellegrinaggio, sempre alla ricerca di nuove storie e aneddoti da narrare. Significante si rileverà l'incontro con una bambina di dieci anni, Johanna, interpretata da Helena Zengel. Johanna è orfana ed è stata cresciuta dai Kiowa, una tribù di nativi americani.

Essendo ormai totalmente parte integrante di questa comunità, la ragazzina si dimostra particolarmente diffidente verso il mondo esterno, un mondo, però, in cui ora è costretta a tornare. La legge ha infatti deciso il suo affidamento agli zii biologici e il Capitano Kidd si offre disponibile per accompagnarla in questo viaggio di ritorno. Un viaggio intenso, attraverso lande desolate fatte di una natura molto spesso crudele, che li metterà a dura prova e che si rivelerà un percorso di trasfigurazione e profondo cambiamento per i protagonisti.

Insieme a Tom Hanks, nel cast anche: Michael Covino, Fred Hechinger, Neil Sandilands, Thomas Francis Murphy, Mare Winningham, Elizabeth Marvel e Chukwudi Iwuji.

Regia e produzione

Il film si basa sul romanzo omonimo scritto da Paulette Jiles e pubblicato nel 2016. La sceneggiatura è scritta dal regista Paul Greengrass insieme a Luke Davies, nel 2016 nominato agli Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale per il film "Lion - La strada verso casa" diretto da Garth Davies.

Paul Greengrass e Tom Hanks avevano già lavorato insieme per “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” (2013), film plurinominato ai Premi Oscar 2014.