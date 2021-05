Netflix: Charlize Theron produrrà il film della regista Niki Caro sul mondo del surf

Charlize Theron e la regista di “Mulan” Niki Caro collaboreranno per realizzare un film per Netflix sull’uguaglianza di genere nel mondo del surf.

Netflix: il surf come scenario sull’uguaglianza di genere

Netflix ha in programma un nuovo film in cui contribuiranno ai fini della realizzazione l’attrice sudafricana Charlize Theron e la regista Niki Caro. Un film che avrà come punto fermo la lotta delle donne per l’uguaglianza nel surf. Il lungometraggio infatti, è basato sull’articolo di Daniel Duane del New York Times Magazine, “The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth”, in cui quattro donne: Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms, Keala Kennelly, stanno combattendo per il diritto di competere in gare della grande onda.

Le quattro donne formano un forte legame mentre navigano in luoghi pericolosi, tra cui il Maverick’s e il Maui’s Jaws della California, mentre affermano il loro diritto di partecipare alle competizioni dominate dagli uomini. Niki Caro dirigerà il film, da una sceneggiatura adattata da Becky Johnston, che si concentrerà sulle storie delle quattro donne e sul loro potente legame. La regista produrrà anche l’adattamento cinematografico insieme a Charlize Theron, AJ Dix e Beth Kono per Denver e Delilah.

Gli impegni della Caro e della Theron

In attesa di questa nuova collaborazione, la regista di “Mulan” ha in programma il thriller d’azione con Jennifer Lopez “The Mother,” su Netflix, basato su “Leon, The Professional”In pre-produzione, Niki Caro ha l’adattamento della miniserie del romanzo rock ‘n’ roll bestseller “Daisy Jones & the Six” per Amazon e un altro adattamento bestseller, il romanzo d’epoca “Beautiful Ruins”, ambientato ad Amblin.

L’attrice Charlize Theron invecem ha avuto un’intensa carriera di produttrice oltre a recitare, con crediti nelle serie TV “Mindhunter”, “Atomic Blonde”, “Bombshell”, “The Old Guard” e l’imminente “Atomic Blonde 2”.

Francesca Reale

26/05/2021