Nasce ‘Cinema in festa’: due appuntamenti all’anno

Anica e Anec con il Mic e con il David di Donatello presentano “Cinema in festa”. A settembre e a giugno, per 5 giorni di fila e per i prossimi 5 anni la festa si fa al cinema

Cinema in festa: una nuova occasione per celebrare l’esperienza cinematografica

Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, lanciano una nuova iniziativa promozionale senza precedenti in Italia. Lo scopo è invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l’esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi.

‘Cinema in festa’ è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026 e la prima edizione si terrà dal 18 al 22 Settembre 2022.

Il format, ispirato alla ‘Fête du Cinéma’ francese, prevede una ‘festa’ di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto € 3,50, dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Come si svolgerà l’iniziativa

Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno. Il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

L’iniziativa, che si svolgerà ogni anno la terza settimana di settembre e la seconda di giugno, sarà supportata da un’importante campagna di comunicazione che passerà anche attraverso la promozione in sala, il coinvolgimento di partner, accordi di co-marketing e concorsi destinati agli spettatori.

La prima edizione di settembre 2022 rappresenta per tutto il settore una grande opportunità. La prima edizione estiva di “CINEMA IN FESTA” già fissata per giugno 2023 ha come chiaro obiettivo garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

‘Cinema in festa’ è il primo grande e concreto progetto nato dalla collaborazione tra distributori ed esercenti. L’obiettivo è esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film sul grande schermo.

Maria Grazia Bosu