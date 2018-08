Regia: Alonso Ruispalacios

Cast: Gael Garcia Bernal, Simon Russell Beale, Ilse Salas, Alfredo Castro, Leticia Brédice, Lisa Owen

Genere: drammatico, colore

Durata: 128 minuti

Produzione: Messico, 2018

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 20 settembre 2018

Un susseguirsi di scelte sbagliate in un dramma che racconta la perdizione di una generazione, disposta a tutto pur di emergere in un mondo che sembra non offrire possibilità.

Museo: storia di un terribile errore dalle ripercussioni molto pericolose

Tratto da una storia vera, "Museo" racconta la storia di Juan e Benjamin due studenti che hanno ormai superato la soglia dei trenta anni, delusi di non aver ancora ottenuto dei risultati concreti decidono di attuare un piano per dare una svolta alla loro vita: rapinare il museo nazionale di Archeologia di Città del Messico.

Nel mirino del colpo ci sono infatti degli inestimabili reperti precolombiani, che potrebbero farli navigare nell'oro. Il misfatto incredibilmente riesce senza intoppi e Juan e Benjamin sentono già aprirsi davanti un avvenire radioso. Non passerà molto prima che i due ladri si accorgano della gravità della situazione.

Il giorno dopo il loro gesto è infatti su tutti i notiziari, che identificano il rapimento dei reperti come uno schiaffo alla nazione. Sopra le loro teste viene posta una pesante taglia e i due responsabili diventano così i criminali più ricercati dalle forze dell’ordine. Juan e Benjamin si ritrovano così costretti a disfarsi del tesoro, decidendo di intraprendere un viaggio che li condurrà sui passi delle antiche rovine Maya fino alle bianche spiagge di Acapulco.

Museo: gesti estremi per riscattare se stessi

Una storia vera che racconta come tutto si azzeri davanti al bisogno giovanile di emergere ed affermare se stessi; è proprio questo il cieco impulso che spingerà i due studenti a mettere in repentaglio tutta la loro vita per un solo attimo di gloria.