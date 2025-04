Modifiche alla programmazione di Mediaset per la festa dei Lavoratori: cosa cambia il 1° maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 1° maggio, giorno dedicato alla festa dei Lavoratori, porta con sé alcune modifiche significative nella programmazione di Mediaset, in particolare su Canale 5. Gli spettatori dovranno fare i conti con l’assenza di alcuni dei loro programmi preferiti, mentre altri prenderanno il loro posto. Di seguito, i dettagli sulle variazioni che interesseranno il daytime di giovedì.

Variazioni nel daytime pomeridiano di Canale 5

Il pomeriggio di giovedì 1° maggio segnerà una pausa per due programmi molto seguiti: la soap “Tradimento” e il dating show “Uomini e Donne”. I fan della soap turca, in particolare, dovranno pazientare prima di scoprire le nuove avventure delle protagoniste Guzide e Oylum. Al loro posto, dalle 13:50 alle 15:00, andrà in onda una nuova puntata di “Beautiful”, che eccezionalmente durerà circa un’ora. Questo cambiamento rappresenta una novità per gli appassionati, che potranno godere di un episodio più lungo del consueto.

Subito dopo “Beautiful”, il palinsesto prevede un primo appuntamento con “The Family 2”, che proseguirà fino alle 16:05. Questo reality show, condotto da Ilary Blasi, ha visto un calo di ascolti nelle ultime settimane, ma Mediaset sembra puntare su di esso per attrarre il pubblico nel pomeriggio del 1° maggio.

Confronto con la programmazione Rai

Dopo il daytime di “The Couple”, il reality condotto da Ilary Blasi, andrà in onda un’altra puntata di “The Family 2” alle 16:10. Questa scelta di programmazione sfida direttamente la rete Rai, che trasmetterà un episodio inedito de “Il Paradiso delle Signore 9” su Rai 1. La competizione tra le due reti si fa sempre più intensa, e il 1° maggio non sarà un’eccezione. Gli spettatori dovranno decidere quale programma seguire, con l’incertezza su quale dei due possa attrarre più pubblico.

Ripresa dei programmi dopo la festa

Oltre alla sospensione di “Tradimento” e “Uomini e Donne”, è importante notare che il dating show condotto da Maria De Filippi riprenderà la sua programmazione regolare lunedì 5 maggio. Gli appassionati di “Amici”, invece, dovranno attendere fino a venerdì 2 maggio per il ritorno del daytime. Queste interruzioni temporanee potrebbero influenzare le dinamiche di ascolto, ma i fan sono già in attesa di scoprire come si evolveranno le trame dei loro programmi preferiti.

In sintesi, il 1° maggio porterà cambiamenti significativi nella programmazione di Mediaset, con la speranza che queste variazioni possano attrarre un pubblico sempre più ampio. Gli spettatori sono invitati a seguire le nuove puntate e a rimanere aggiornati sulle prossime novità nel palinsesto.

