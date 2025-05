Miquel Garcia Borda: il conte di Ayala in “La Promessa” racconta la sua carriera e la vita privata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I telespettatori di Rete 4 seguono con interesse le avventure del Conte di Ayala, interpretato da Miquel Garcia Borda nella soap opera “La Promessa”. Questo ruolo, carico di sfide e contraddizioni, rappresenta un’importante tappa nella carriera dell’attore, noto anche per le sue precedenti interpretazioni in produzioni di successo come “Il Segreto” e “La Casa di Carta”. In un’intervista esclusiva, Miquel condivide i dettagli della sua esperienza sul set e la sua visione del mondo della recitazione.

Gli inizi della carriera di Miquel Garcia Borda

Miquel Garcia Borda ha intrapreso il suo percorso artistico all’età di 17 anni, quando ha deciso di tentare l’ammissione all’Institut del Teatre di Barcellona. Questo passo, compiuto con un’intuizione giovanile, ha segnato l’inizio di una carriera che lo ha portato a diventare uno degli attori più riconosciuti della sua generazione. Durante l’intervista, Miquel ricorda con emozione la sua prima audizione per il film “Prosciutto prosciutto”, diretto da Bigas Luna, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con due icone del cinema, Penélope Cruz e Javier Bardem. Questo debutto ha rappresentato un vero e proprio battesimo del fuoco, che ha aperto le porte a una carriera ricca di successi.

Nel corso degli anni, Miquel ha accumulato esperienze significative in diverse produzioni, ma è stato in “El Cor de la Ciutat” che ha trovato una vera e propria casa artistica. La serie, che ha riscosso grande successo, ha rappresentato un importante trampolino di lancio. Tuttavia, è “La Casa di Carta” che ha portato la sua carriera a un livello globale, facendolo conoscere anche al pubblico internazionale.

L’atmosfera sul set di “La Promessa”

Attualmente, Miquel Garcia Borda è impegnato nel ruolo di Ignacio de Ayala in “La Promessa”. L’attore descrive il set come un luogo magico, dove la collaborazione tra il regista Josep Císter e il suo team ha creato un ambiente di lavoro stimolante e piacevole. Ogni dettaglio è curato con attenzione, contribuendo a ricreare un’atmosfera che trasporta gli attori in un’altra epoca. Miquel sottolinea l’importanza di lavorare in un contesto così ben organizzato, dove la creatività può esprimersi liberamente.

Oltre al lavoro, Miquel rivela che ci sono momenti di leggerezza e divertimento sul set. Con la collega Cristina Fernandez, che interpreta Margarita, si sono trovati a ridere in modo incontenibile, tanto da dover interrompere le riprese per riprendersi. Questa complicità tra i membri del cast arricchisce l’esperienza lavorativa, rendendo ogni giornata sul set un’opportunità per crescere e divertirsi.

Il personaggio di Ignacio de Ayala

Ignacio de Ayala è un personaggio complesso, che riflette le contraddizioni del suo tempo. Miquel descrive il conte come una figura potente e determinata, ma anche vulnerabile. La sua ricerca di controllo e il suo orgoglio rappresentano le sue debolezze, mentre la sua intelligenza è la sua arma principale. L’attore ammette di non identificarsi con il personaggio, provenendo da una famiglia semplice e avendo costruito la sua carriera con impegno e dedizione. Questo contrasto tra la sua vita reale e il personaggio che interpreta aggiunge un ulteriore livello di profondità alla sua performance.

Vita privata e passioni

Oltre alla recitazione, Miquel ha una forte passione per la musica. Suonando la chitarra, trova un modo per esprimere la sua creatività al di fuori del set. La sua affinità per le chitarre italiane, in particolare le Paoletti, dimostra il suo interesse per la musica e l’artigianato di qualità. La vita privata di Miquel è altrettanto soddisfacente: è in una relazione felice e ha una figlia, che rappresenta una delle sue gioie più grandi.

Miquel ha anche un legame speciale con l’Italia, avendo visitato diverse città, tra cui Roma, Venezia e Milano. La sua intenzione di esplorare Napoli e Pompei dimostra il suo amore per la cultura e la storia italiana. Questo legame con l’Italia arricchisce ulteriormente la sua personalità e il suo percorso artistico.

Progetti futuri e sogni nel cassetto

Attualmente, Miquel è impegnato in diversi progetti, tra cui un film musicale che sta dirigendo e un monologo teatrale intitolato “El Mal”. Questo periodo di intensa attività artistica riflette la sua dedizione al lavoro e la voglia di esplorare nuove forme di espressione. Sebbene abbia già raggiunto molti traguardi, Miquel continua a sognare e a cercare ruoli che possano sfidarlo ulteriormente. Tra i suoi desideri c’è quello di lavorare con l’attrice Julianne Moore, una delle sue icone nel mondo del cinema.

Miquel Garcia Borda si presenta come un artista completo, capace di unire passione e professionalità, e la sua storia continua a ispirare molti giovani attori in cerca di un percorso nel mondo della recitazione.

