Miquel Fernández: carriera e vita privata dell’attore di Ritorno a Las Sabinas

La soap opera spagnola Ritorno a Las Sabinas ha conquistato il pubblico italiano, approdando su Rai 1 e portando con sé una trama avvincente incentrata sulle sorelle Molina. Tra i volti più noti della serie spicca quello di Tano Larrea Mellado, interpretato dall’attore Miquel Fernández. Questo articolo esplorerà la carriera, la vita privata e le passioni di Fernández, svelando dettagli interessanti su un artista che ha saputo affermarsi nel panorama televisivo e teatrale spagnolo.

Chi è Miquel Fernández: un talento nato a Barcellona

Miquel Fernández è nato il 13 febbraio 1980 a Barcellona, dove ha trascorso la sua infanzia nel comune di Sabadell. Fin da giovane, ha mostrato una forte inclinazione per la recitazione, iscrivendosi al laboratorio teatrale del suo istituto. La sua carriera artistica è iniziata con un debutto significativo nel ruolo di Riff nel celebre musical West Side Story. Dopo aver viaggiato per il Paese, ha deciso di stabilirsi a Barcellona, dove ha iniziato a lavorare come attore professionista.

Nel 1996, Miquel ha interpretato Freddy Eynsford-Hill nel musical My Fair Lady, un ruolo che ha segnato un’importante tappa della sua carriera. Ha continuato a perfezionare le sue abilità frequentando la scuola teatrale musicale di Barcellona, mentre portava avanti anche gli studi liceali. In questo periodo, è diventato il cantante dell’Orquesta Origen, un’esperienza che ha arricchito il suo bagaglio artistico.

La carriera teatrale di Miquel è stata costellata da successi, tra cui la partecipazione al musical We Will Rock You, dedicato ai Queen, che ha avuto luogo a Madrid. Nel 2007, ha recitato nel famoso musical Jesus Christ Superstar presso il teatro Lope de Vega. La sua transizione verso il piccolo schermo è avvenuta nel 2015, quando ha debuttato in serie come Cites e Mar de plástico. Negli anni successivi, ha partecipato a programmi di successo come Tu cara me suena su Antena 3, e ha recitato in diverse produzioni televisive, tra cui Benvinguts a la família e Secretos de Estado. Recentemente, ha interpretato Tano Larrea Mellado in Ritorno a Las Sabinas, un ruolo che ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità.

La vita privata di Miquel Fernández: relazioni e passioni

Miquel Fernández è un attore molto apprezzato in Spagna, noto non solo per il suo talento, ma anche per la sua vita privata, che ha suscitato l’interesse dei fan. Sposato dal 2011 con l’attrice Irene Montalà, conosciuta per il suo ruolo in El internado e per il suo lavoro come doppiatrice di attrici di fama come Emma Thompson e Julia Roberts, la coppia ha condiviso momenti significativi nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, la loro relazione ha subito una rottura, e attualmente Miquel è fidanzato con un’altra attrice, Elisa Cano.

Attraverso il suo profilo Instagram, Miquel condivide con i suoi oltre 38mila follower scorci della sua vita personale e professionale. Negli ultimi mesi, ha dedicato tempo alla promozione della serie Perdendo El Juicio, dove interpreta il personaggio di Cesar. Le sue pubblicazioni spaziano da momenti di vita quotidiana a dediche romantiche per la sua nuova compagna, rivelando un lato più intimo e personale dell’attore.

Miquel Fernández vive una vita ricca di impegni e passioni, tra viaggi e progetti lavorativi. La sua carriera continua a evolversi, e il suo impegno nel mondo della recitazione rimane costante. Ritorno a Las Sabinas, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, rappresenta solo l’ultima delle sue numerose avventure artistiche.

